- Un clujean de buna credința și-a gasit mașina lovita serios în parcare, dar poliția nu a mișcat un deget pentru a-i apara interesele. Ba mai mult, din 30 decembrie pâna în 3 ianuarie nici nu a avut cu cine vorbi. În loc sa ia rapid masuri…

- O tanara din Braila a uitat intr-un restaurant din judetul Arges banii destinati achitarii avansului pentru un apartament. Femeia si-a dat seama ca nu mai are geanta in care se aflau 16.600 de euro abia la cateva ore dupa ce a parasit localul.

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Desi a impresionat pe toata lumea inca de la auditii, juratii nu i-au dat prea mari sanse americanului nostru. Insa talentul si modestia i-au cucerit pe oamenii de acasa care l-au votat in numar foarte mare transformandu-l astfel in castigatorul PREMIULUI X FACTOR SEZONUL 7. Dupa prima votare a serii,…

- Doua fetițe au decis la doar 13 ani sa își ucida colega pentru a-i face pe plac &"Omului Subțire&", un personaj fictiv, desprins din legendele urbane, care îi înspaimânta pe copii.

- Un caine a fost schingiuit si apoi ucis cu o cruzime incredibila intr-o comuna din Arges. Animalul a fost gasit de localnici plin de sange, atarnand de stalpul unui gard. Politia are deja un suspect.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca au fost mobilizati peste 2.400 de angajati pentru funeraliile Regelui Mihai. "Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat pentru buna desfasurare a funeraliilor Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei aproximativ 1400 de politisti, peste 800…

- In fata proliferarii dronelor pe cerul olandez, politia a decis sa dreseze acvile pentru a vana aceste aparate din zonele unde erau interzise. Fara succes, robotii zburatori fiind mai iuti decat rapitoarele. Astfel, politia olandeza a decis sa puna capat acestui program din cauza rezultatelor ”neconcludente”.…

- Leonard Manole este unul dintre cei mai buni jucatori formati la FC Arges in ultimii ani. Fotbalistul a cochetat o buna perioada de timp cu reprezentativa de tineret a Romaniei, dupa care a facut pasul in Liga I, evoluand prima data pentru cei de la FC Vaslui. Chiar daca revenirea la FC Arges…

- Politia italiana a anuntat joi arestarea unui barbat care si-a ucis doi bunici si o matusa, folosind taliu, o otrava pe care a utilizat-o si asupra altor cinci membri ai familiei pe care el îi considera „impuri”, transmite AFP. Mattia Del Zotti (27 de ani) a recunoscut…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, dupa primele informatii, a fost atacat de un urs si a murit in urma loviturilor. Acesta era bataias la o partida de vanatoare la vulpi, autorizata, pe fondul 17 Aninoasa, apartinand AJVPS Arges. Tragedia a fost anuntata la 112 de un alt participant la vanatoare. Incidentul…

- Cazul emotionat al unei femei de peste 80 de ani, care locuieste singura, uitata de lume, intr-un bordei care sta sa se prabuseasca peste ea a mobilizat zeci de oameni. Membrii unui club moto si voluntarii care li s-au alaturat au facut un gest neobisnuit in ajutorul femeii.

- Seismul a avut loc la o adancime de 85,5 kilometri, potrivit INFP. Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km). Ultimul cutremur in judetul Vrancea s-a produs in urma cu o saptamana si a avut o magnitudine…

- Intr-o postare pe pagina sa de socializare, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul. „Datele statistice indica urmatoarele: In anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia 154.420 (80.66%…

- Proprietara apartamentului a decedat in urma cu mai multi ani, iar acum doi ani si fiica acesteia a murit, astfel apartamentul a ramas al nimanui, iar la intretinere este deja o restanța de aproape 8.000 de lei. Nemultumirea locatarilor vine din cauza datoriilor la intretinere care se platesc…

- Judecatorii Curții Constituționale au admis marți sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica, situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Cu toate acestea,…

- “La data de 26 noiembrie, în jurul orelor 14:42, o femeie de 73 de ani, din Cluj-Napoca, a sesizat Politia despre faptul ca, în intervalul orar 11:30—12:00, persoane necunoscute, apelând numarul sau de telefon au încercat sa o induca în eroare si sa…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, incepand de luni seara, pentru zona de munte a judetelor Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges, informeaza News.ro. De duminica dupa-amiaza insa, ploile se vor extinde din vest spre restul tarii,…

- Nimic nu mai merge bine intreShakira și Pique! Desi in ultima vreme au incercat sa arate ca nu se intampla nimic intre ei, cei doi doi au facut-o lata in Barcelona. Cantareata columbiana si fotbalistul s-au certat intr-un restaurant.

- Alina Badea, celebra blonda ce a ajuns pe prima pagina a ziarelor in urma scandalurilor in care a fost implicata, a primit o lovitura destul de dura din partea justitiei. Mai precis, aceasta a fost trimisa la dezalcoolizare. Aceasta decizie a fost luata de oamenii legii din Arges. Momentul ce a pus…

- Tanarul, in varsta de 33 de ani, a fost identificat de politisti, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,94 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat. In plus, in urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca tanarul nu poseda permis de conducere, a informat…

- Un elev de 16 ani de la Liceul Agricol Constantin Dobrescu din Curtea de Arges s-a ales cu o fractura si mai multe vanatai dupa ce a fost agresat de doi colegi. Politia a deschis dosar penal pentru lovire si alte violente.

- Un minor de 17 ani a pus aseara pe jar poliția din sectorul Botanica al Capitalei. Acesta amenința ca se arunca de la etajul trei al unui camin. Dupa cateva ore, politistii au reusit sa-l convinga pe adolescent sa renunte la ideea de a se sinucide.

- O inregistrare infioratoare cu un tata care se sinucide a aparut pe Facebook, scrie click.ro. Motivul pentru care barbatul a decis sa isi puna capat zilelor este unul halucinant. El nu a putut accepta faptul ca fiica sa a decis sa se casatoreasca fara sa ii ceara aprobarea asa ca a hotarat sa isi…

- Poveste incredibila in Politia Romana. Un barbat condamnat definitiv pentru mai multe infractiuni a fost politist model la o sectie din Capitala. Desi judecatorii au dat o decizie definitiva in urma cu doi ani, abia luna trecuta a aflat si conducerea Politiei ca pusesera un lup paznic la oi. Barbatul…

- „Este vorba de o ierarhizare la o medie finala la examenul de licenta. Doi dintre studentii absolventi au considerat ca sunt nedreptatiti si au depus aceste plangeri penale. Initial, ei au depus plangeri la Corpul de Control, la ministrul Afacerilor Interne, plangeri care au fost declinate in competenta…

- Camera de urgenta din cadrul unui spital din Oregon, Statele Unite ale Americii, a fost pusa în carantina dupa ce cinci persoane au început sa aiba halucinatii care aparent s-ar fi raspândit prin atingere.

- O femeie de 35 de ani care isi face veacul pe la groapa de gunoi a orasului Bocsa risca sa stea in inchisoare dupa ce a gasit nu mai putin de 9000 de euro la groapa de gunoi. Femeia a simtit ca are lumea la picioare cand a descoperit intr-o haina o mica avere. Bucuroasa, s-a gandit ca nu va mai cauta…

- Imaginea cu un barbat și cerșetorul pe care l-a ajutat a devenit virala pe Internet. Omul și-a spus povestea nu ca sa se laude, spune el, ci ca sa arate oamenilor ca dragostea fața de aproapele nostru e cel mai mare dar pe care il putem face. Eroul nostru manca la un restaurant cu familia, cand l-a…

- Femeia in varsta de 24 de ani, care dorește sa ramana sub protecția anonimatului, s-a maritat cu un bogataș de 68 de ani, scrie click.ro. A fost șocata cand s-a uitat in albume foto ale familiei noului ei soț. A gasit o poza in care aparea chiar tatal ei, pe care milionarul l-a parasit cand era mic.…

- Cei doi batrani au fost descoperiți in apartamentul lor de catre un echipaj de pompieri in urma solicitarii facute la numarul de urgența 112 de catre vecini. Aceștia au intrat in panica dupa ce din apartamentul celor doi nemțeni s-au auzit strigate de ajutor ale femeii paralizate. Vecinii au incercat…

- Avertizarea este valabila pentru zonele de munte ale judetelor Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, pana la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca, la peste 1.600 metri, vantul va sufla cu viteze de 75 - 85 km/h, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Share pe Facebook…

- Aproape 60 de biciclete electrice, in valoare de peste 900.000 de lei, semnalate ca fiind furate din Germania au fost descoperite de politistii de frontiera de la Nadlac la intrarea in tara, intr-un automarfar condus de un roman, barbatul fiind cercetat penal pentru tainuire.Potrivit unul comunicat…

- Soarta crunta pentru o batrana batuta de propriul fiu in Argeș. Femeia, in varsta de 83 de ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost snopita in bataie de cel caruia i-a dat viața. Dupa ce și-a lasat mama inconștienta, individul a plecat la furat. Incidentul cutremurator a avut loc, miercuri,…

- Focul s-ar fi aprins de la soba din incapere. Patul era plasat langa soba de teracota pe lemne. Paturile au luat foc, au ars mocnit, iar fumul a fost inhalat de copiii de doi și patru ani. Ramasesera singuri cat mama lor s-a dus in sat sa cumpere lapte. Cand s-a intors, femeia a realizat tragedia…

- Barbatii din imagini sunt cautați de catre polițiști, fiind suspectati de furt. Acestea urmeaza a fi identificati si cercetati penal pentru ca ar fi sustras o geanta lasata in dulapul de pastrare al unui magazin din capitala.

- O femeie de 37 de ani, din municipiul Vulcan, a reușit sa sustraga duminica produse casnice, in valoare de peste 300 de lei, din magazinul Carrefour, aflat in mall-ul din Targu-Jiu. Felicia Liliana Cinca, vanzatoare la un magazin din Hunedoara, a venit cu sotul ei la cumparaturi in Gorj,…

- Un sofer fara permis si aflat sub influenta alcoolului, care nu a oprit la semnalul politistilor, a accidentat patru persoane, sâmbata seara, în localitatea argeseana Albota, potrivit Agerpres.