Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dragne, ispita de la Insula Iubirii, a primit o propunere uimitoare de la Costas, care a intrebat-o daca vrea sa faca un copil. Șocata de acest lucru, ea vrea sa descopere adevarul, așa ca ia o decizie drastica.

- Aurel și Adrian de la „Insula Iubirii” au luat o decizie șocanta in ediția de luni seara, 20 mai. Cei doi au renunțat la brațara de cuplu și au decis sa petreaca momente de neuitat in Thailanda, alaturi de ispitele care au reușit sa ii cucereasca, in doar cateva ore de la venirea pe insula. Urmarile…

- Cel de-al treilea episod al emisiunii Insula Iubirii, ce a fost difuzat pe 6 mai 2019, a adus-o in atenția telespectatorilor pe Geanina, care s-a inscris in competiție pentru a-i arata iubitului ei Costas ca poate sa aiba incredere in ea.

- Geanina și Costas sunt impreuna de doi ani, și anul acesta au decis sa participe la Insula Iubirii dupa ce tanara de 20 de ani a decis ca in acest fel va reuși sa obțina un inel de logodna și va ajunge la altar. Atunci cand Gianina a vazut anunțul pentru castingul la Insula Iubirii a considerat ca…

- Geanina crede ca ii este predestinata lui Costas, spera ca iubitul ei nu va cadea prada tentatiei de la "Insula Iubirii" si astfel, planul lor se va duce la bun sfarsit! Cei doi planuiesc sa-si uneasca destinele in fata lui Dumnezeu, dupa terminarea emisiunii. Ce se va intampla insa, ramane de vazut!

- Desi a afirmat ca are incredere in iubitul ei, Costas, Geanina, una dintre concurentele sezonului 5 "Insula Iubirii", a facut cateva dezvaluiri socante! Pare ca sentimentul de confuzie si frica pe care l-a mai trait in trecut a revenit.

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a debutat in forța, luni, 22 aprilie! Imediat ce a ajuns la aeroport, cuplul neașteptat in noua aventura din Thailanda, format de Aurel și Diana, a devenit ținta unor ironii și jigniri din partea…