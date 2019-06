Stiri pe aceeasi tema

- Deși s-a eschivat de foarte multe ori și a negat faptul ca are vreun sentiment sau vreo traire pentru ispita Nicoleta, acum, Costas nu s-a mai ferit de camerele video și s-a apropiat cum nu se putea mai mult de Nicoleta.

- Nicoleta a facut o noua victima la „Insula Iubirii”. Este vorba despre Costas, iubitul Gianinei, care și-a dat frau liber imaginației și s-a apropiat din ce in ce mai mult de ispita lui. Așa cum era de așteptat, femeia pe care pretindea ca o iubește a primit imaginile cu acesta, in ediția de luni seara,…

- Deși Radu Valcan i-a dat Geaninei numeoase indicii din care sa-și dea seama cine este, cu adevarat Costas, tanara de numai 20 de ani nici nu a vrut sa auda și nici sa creada ca intre Costas și Nicoleta poate fi ceva. Acum, totul s-a schimbat.

- Aurel și Adrian de la „Insula Iubirii” au luat o decizie șocanta in ediția de luni seara, 20 mai. Cei doi au renunțat la brațara de cuplu și au decis sa petreaca momente de neuitat in Thailanda, alaturi de ispitele care au reușit sa ii cucereasca, in doar cateva ore de la venirea pe insula. Urmarile…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Geanina și Costas sunt impreuna de doi ani, și anul acesta au decis sa participe la Insula Iubirii dupa ce tanara de 20 de ani a decis ca in acest fel va reuși sa obțina un inel de logodna și va ajunge la altar. Atunci cand Gianina a vazut anunțul pentru castingul la Insula Iubirii a considerat ca…

- Noaptea a fost cea care a adus, teoretic, cea mai mare demonstratie de fidelitate si respect fata de partenera, printr-un gest suprem de respingere a ispitei facut de un barbat din cuplu. Costas a ales sa doarma pe jos, in baie, departe de ispita Nicoleta.