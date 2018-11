Geamuri opace la anumite birouri din Primăria Carei In timp ce tot mai multe primarii si institutii publice renunta la tipul de birouri ingradite de orice privire indiscreta si asigura transparenta in ce priveste activitatea personalului bugetar, la Primaria Carei se opacizeaza geamurile care dau spre biroul compartimentului de comunicare precum si al consilierilor primarului. Oare ce or avea de ascuns cele 2 angajate de la compartimentul de comunicare si cei doi angajati ca si consilieri personali ai primarului Kovacs de se feresc de privirile celor putini care trec prin fata celor 2 geamuri de la birourile lor? Are noroc primarul de locuitori… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

