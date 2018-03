GDPR: Propuneri de amenzi mai mici pentru institutiile publice care incalca regulamentul de protectie a datelor. Pentru firme sanctiunile raman la fel de mari

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale continua campania gratuita de sterilizare a canilor din gospodariile cetatenilor. Actiunea se deruleaza prin Serviciul Public de Gestionare a Cainilor Fara Stapan, pana la sfarsitul anului.

- Inspectori din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Sibiu sunt așteptați, in aceasta dupa-amiaza la Piatra-Neamț. De marți, 13 martie, ei vor controala toate unitațile sanitare publice și Centrul de Transfuzii Neamț. Echipa de inspectori sanitari face aceste verificari in urma inspectorilor de…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria citata de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o persoana a fost…

- „Un partid aflat la guvernare trebuie sa vina cu astfel de proiecte. Eu, de la tribuna Parlamentului (nr.- miercuri), saptamana aceasta, chiar am vorbit despre necesitatea unor proiecte de țara și asumarea de catre toate partidele parlamentare a unui proiect de țara pe zona reformei in administrație”.…

- Politistii au aplicat, miercuri, peste 9.550 de amenzi in valoare de aproape trei milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 80.000 de lei, fiind constatate peste 800 de infractiuni, conform Politiei Romane. Cu o zi in urma, peste 12.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa initiata de USR prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora, potrivit Agerpres. Proiectul prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura…

- Organizația Salvati Copiii România precizeaza cî în Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza în spatiul public. ”În procesul legislativ al Senatului României, se afla, din 14 februarie, o…

- „In procesul legislativ al Senatului Romaniei, se afla, din 14 februarie, o propunere legislativa privind alaptarea in spatii publice. Salvati Copiii Romania considera ca acest proiect de lege raspunde nevoii de protectie a mamelor si copiilor lor impotriva oricarei forme de discriminare ori de incalcare…

- Ieri, 28 februarie, 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru cresterea gradului de siguranta publica. La actiune au participat, in total, 37 de politisti…

- Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), relateaza Noi.md. Proiectul se incadreaza in masurile de reducere a impactului gestionarii neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației. Totodata, este urmarita responsabilizarea…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).Proiectul se incadreaza in masurile de reducere a impactului gestionarii neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației.

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Deputatul Nicusor Dan este de parere ca CGMB va incalca Legea concurentei daca va aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "In Legea concurentei exista articolul 25 alineatul 3, care spune in esenta ca avizul Consiliului Concurentei…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege semnat de PSD, ALDE și UDMR, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone cele strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare…

- Camera Deputatilor si Senatul au vota marti, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Proiectul finanțat de Uniunea Europeana "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apa și Canalizare, precum și de Eficiența Energetica in cladirile publice" este implementat in cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale in Republica

- Peste trei luni va intra in vigoare un nou Regulament european, mult mai dur decat actualul. Acesta vizeaza și persoanele din Romania care și-au creat firme, dar și instituțiile publice. Potrivit stirileprotv.ro, Regulamentul face referire la protecția datelor cu caracter personal. Liviu…

- Taxele speciale pentru activitatile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Vrancea (SPCJEP) vor ramane și in 2018 la nivelul anului trecut. Proiectul de hotarare privind aprobarea acestor taxe va fi dezbatut și supus aprobarii in ședința ordinara a Consiliului Județean…

- In aceeasi luna, inspectorii caraseni au efectuat si 220 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 63.000 lei. Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 53.000 lei, s-au dat pentru: neincheiere in forma scrisa a contractului individual…

- Cu mai putin de patru luni inainte de intrarea in vigoare, pe 25 mai 2018, a noului Regulament General de Protectie a Datelor (GDPR), doar 33% dintre firme declara ca au in derulare un plan de aliniere la noua legislatie, arata un studiu EY. Cele mai ingrijorate se arata cele din afara spatiului UE,…

- USR vrea sa oblige autoritatile si institutiile statului sa publice toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii, pentru a reduce costul coruptiei si a „alinia modul de cheltuire a banilor publici cu interesele si prioritatile cetatenilor”, potrivit unui proiect depus la Senat

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- Un adolescent din Marea Britanie a filmat un tren din Coreea de Nord, despre care se crede ca avea o incarcatura secreta, care poate avea legatura cu sancțiunile impuse de ONU, scrie The Sun. Turistul...

- Serviciul Public Local Salvamont și Poliția Locala Brașov au un semnat, de curand, un parteneriat in vederea menținerii unui climat de siguranța și civilizație in stațiune. Conform Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului sunt zece restricții de…

- Regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation) va schimba regulile de protectie a datelor iar acestea vor afecta toate firmele in special site- urile si magazinele online. Din 24 mai 2018, folosirea datelor utilizatorilor se va modifica radical. Cu alte cuvinte, proprietarii de magazine online…

- Guvernul Moldovei, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat astazi proiectul „Modernizarea serviciilor publice”, cu un cost total de 22,4 milioane de dolari SUA. Acesta va fi implementat de catre Cancelaria de Stat in colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica pina in 2022 și prevede inființarea…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018: Potrivit prevederilor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, in cuantum de 1.450 de lei (valoarea…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a acuzat Rusia ca nu a pus in aplicare niciuna din sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, transmite Reuters. „Este evident pentru noi ca nu aplica nicio sancțiune (aprobate prin rezolutii ONU) și exista unele dovezi ca ei pot anula anumite sancțiuni”, a spus Tillerson.…

- Tarifele percepute pentru efectuarea serviciului public de salubrizarea ar putea fi modificate. Primaria Buzau a inițiat un proiect de hotarare pentru ședința din luna martie ce vizeaza modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiu. Proiectul este supus dezbaterii publice,…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Municipiului Blaj si Sectiile de Politie Rurala Blaj si Jidvei, au organizat o actiune cu efective marite, pe raza municipiului Blaj precum si in localitatile rurale arondate, avand…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- PNL Harghita si-a exprimat, vineri, printr-un comunicat de presa, "indignarea" si "stupoarea" fata de proiectul de autonomie pe criterii etnice elaborat de partidele maghiare, despre care sustin ca se afla "in flagranta opozitie" cu Constitutia Romaniei si normele europene si "aduce ingrijorare"…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente. Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a-i sprijini sa capete experiente, competente și…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, Post-ul 5 % din posturile din instituțiile publice vor fi ocupate, temporar, de tineri din sistemul de protecție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, in 2018, de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin HG nr. 940/2017, norme care vor intra in vigoare…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Guvernul a adoptat, miercuri, normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta privind acordarea…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat peste 160 de amenzi si au constatat 11 infractiuni. In perioada imediat urmatoare, vor fi intensificate actiunile, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea ilegalitatilor generate de comertul cu alimente,…

- Proiectul de lege al deputatului PSD Liviu Plesoianu care introduce modificari dure pentru organizatiile neguvernamentale, deja adoptat tacit de Senat, ar urma sa fie discutat in comisia juridica a Camerei Deputatilor in sedinta de luni dupa-amiaza. Proiectul prevede ca fundatiile si asociatiile sunt…