Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul George Puscas a declarat ca echipa nationala de tineret nu se multumeste doar cu calificarea în semifinalele Campioantului European. "Ne-au ramas doua meciuri si daca o sa joc într-un picior, o sa dau totul si o sa ma recuperez în trei zile, suta la suta", a spus…

- "Am reusit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dadea nimeni nicio sansa", a fost reacția lui Ionuț Radu, capitanul naționalei Under 21 a României, dupa calificarea în semifinalele Campionatului European de tineret. "Le multumesc tuturor românilor care au ne-au…

- Selectionerul nationalei under 21, Mirel Radoi, a declarat luni seara, dupa calificarea în semifinalele Campionatului European, ca aceasta “poveste frumoasa” trebuie sa continue. El a mentionat însa ca performanta este umbrita de faptul ca sotia lui Cristian Manea a fost agresata…

- In semifinale, joi, Romania va intalni Germania, la Bologna, iar Franta va da piept cu Spania, la Reggio Emilia. Romania a participat ultima data la JO de la Tokyo din 1964. Acum, va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.

- Dragos Nedelcu a declarat, luni seara, dupa calificarea nationalei under 21 a României în semifinalele Campionatului European de tineret, ca locul 1 ocupat de tricolori în grupa este pe deplin meritat, scrie News.ro. “Era greu sa ne gândim sa câstigam grupa.…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Astfel, ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Semifinala dintre tricolorii mici și ”panzerele” se va disputa joi, 27 iunie, de la ora…

- Meciurile din runda a treia a Grupei A de la Campionatului European de Tineret se joaca astazi, de la ora 22:00. Belgia U21 - Italia U21 se disputa in Reggio Emilia, iar Spania U21 - Polonia U21, in Bologna. Partidele vor fi transmise pe TVR 1, respectiv TVR 2, dar și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…