Gazul românesc, mai scump decât cel de import. Date oficiale In iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh, acesta fiind cel mai mare nivel mediu lunar inregistrat vreodata pe bursa. Aceasta desi, de regula, in luna iunie pretul gazelor este redus, intrucat si consumul este mic. Spre comparatie, in iunie 2018, pretul gazelor de productie interna a fost de 75,13 lei pe MWh, iar, in iulie 2017, de 63,74 lei pe MWh. La bursa de gaze de la Viena, indicele CEGH Front Month Index pentru luna iunie 2019 a scazut la echivalentul a 76,51 lei pe MWh, de la 81,56 de lei pe MWh in luna mai. OUG 114/2018,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh, acesta fiind cel mai mare nivel mediu lunar inregistrat vreodata pe bursa. Aceasta desi, de regula, in luna iunie pretul gazelor este redus, intrucat si consumul este mic. Spre comparatie,…

- OUG 114/2018 - aprobata in decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale. OUG 19/2019 - aprobata in martie 2019 - a modificat aceasta prevedere, lasand la pret fix doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor…

- Pretul gazelor de productie interna a avut o medie de 101,24 lei pe MWh pe bursa in luna mai, ceea ce reprezinta un record istoric pentru gazele romanesti, potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri, analizate de AGERPRES. OUG 114/2018 - aprobata in decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe…

- Pretul gazelor de productie interna a avut o medie de 101,24 lei pe MWh pe bursa in luna mai, ceea ce reprezinta un record istoric pentru gazele romanesti, potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri. OUG 114/2018 - aprobată în decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru următorii…

- Pretul gazelor de productie interna a avut o medie de 101,24 lei pe MWh pe bursa in luna mai, ceea ce reprezinta un record istoric pentru gazele romanesti, potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri, analizate de AGERPRES. OUG 114/2018 - aprobata in decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a decis luni, 24 iunie, ieftinirea gazelor in medie cu peste 5% pentru toți consumatorii in regim reglementat. Prețurile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale catre clienții casnici vor scadea cu un procent cuprins intre 3,71 și 7,89% incepand…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton. El a fost întrebat cum comentează situaţia din prezent de pe piaţa gazelor, potrivit…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat, marti, ministrul roman al Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil. El a fost intrebat cum comenteaza situatia…