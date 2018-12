Lucrari finalizate pe jumatate, santiere abandonate, gropoaie ori santuri, ne lovim zilnic de ele in municipiu. Un cititor al ziarului nostru ne-a trimis mai multe imagini cu o lucrare inceputa de Delgaz Grid (parte a grupului E.On) in Micalaca, dar care nu a mai fost finalizata de nimeni. „Pe strada Simfoniei au fost demarate lucrari de inlocuire a unei tevi de gaz inca din luna iunie a acestui an. Pe panoul informativ in care este descrisa lucrarea se specifica faptul ca inlocuirea tevii si toate celelalte lucrari conexe trebuie finalizate pana in data de 10 noiembrie. Am ajuns aproape de…