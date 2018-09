Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu vicepreședintele „Gazprom”, Valerii Golubev. Parțile au discutat despre asigurarea pieței interne cu gaze naturale, tranzitul acestora, dar și procedurile de reorganizare a SA „Moldovagaz”, impuse de cadrul legal național

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca invita partile interesate sa transmita observatii privind angajamentele comunicate de Transgaz ca raspuns la preocuparile in materie de concurenta legate de fluxul...

- Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, estimeaza o crestere a cererii de gaze naturale in Europa cu 80 de miliarde metri cubi pana in 2030. O estimare surprinzatoare in contextul in care oficialii europeni iau masuri serioase pentru a reduce dependenta statelor membre de gazele rusesti.

- Ludovic Orban sustine ca este “penibil” ca Romania, care este una dintre putinele tari europene cu resurse de gaz aproape suficiente pentru consumul intern, sa aiba 65% din populatie neconectata la gaz. Liderul PNL sustine ca o aceasta decizie aduce avantaje companiei Gazprom si altor parteneri ai…

- Ministerul de Finanțe propune scaderea din pix a prețului gazelor pana la 55 de lei pe MWh și plafonarea acestuia pana la 30 iunie 2021, instituția argumentand ca liberalizarea efectuata la 1 aprilie 2017 a dus la creșterea prețurilor, iar estimarile pentru perioada urmatoare sunt in același sens. ”Pentru…

- Întreprinderile din Republica Moldova, alaturi de cele românești, ar putea sa se lanseze, în comun, pe piețe de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia. Aceasta va permite participarea agenților economici din Moldova și România la misiuni economice, târguri…

- Gazele naturale livrate din Rusia spre Europa vor fi intotdeauna mai ieftine decat gazele naturale lichefiate importante din SUA astfel ca Statele Unite nu vor putea ajunge din urma sau devansa Rusia cand vine vorba de livrarile de gaze spre piata europeana, a declarat vineri directorul general de…

- Volumul creditelor acordate prin programul 'Prima casa' a capatat o dimensiune sistemica, atat in ceea ce priveste stocul de imprumuturi cat si in ceea ce priveste fluxul de credit ipotecar si este necesara tintirea mai buna a programului din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de…