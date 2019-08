Gazprom şi-a majorat profitul net cu peste 30% în primul semestru Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de afaceri, aceasta a crescut usor, cu 2,6% in ritm anual, pana la 4.976 miliarde ruble. Gazprom furnizeaza o treime din gazele naturale consumate in Europa si chiar daca partea sa din piata europeana a avut tendinta sa creasca in ultimii ani, grupul rus trebuie sa faca fata concurentei venite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

