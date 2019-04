Gazprom reia importurile de gaze din Turkmenistan după o lungă pauză Reluarea importurilor de gaze naturale din Turkmen de catre Rusia va ajuta, cu siguranța, Ashgabat sa sporeasca veniturile mult mai necesare in moneda straina, insa aceasta mișcare nu rezolva pe deplin necesitatea stringenta a Turkmenistanului de a diversifica exportul de gaze, potrivit timesca.com. La 15 aprilie, Gazprom a reluat importurile de gaze naturale din Turkmenistan catre Rusia prin intermediul sistemului de conducte din Asia Centrala, dupa o intrerupere de peste trei ani (Gazprom.com, Oilgas.gov.tm, 15 aprilie). Reluarea urmeaza trei runde de negocieri de catre directorul executiv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

