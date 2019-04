Gazprom raporteaza un profit record pe seama gazelor vandute in Europa. Tot mai multi bani vin si din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a raportat luni o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, deși unele state UE incearca sa-și diversifice sursele de aprovizionare. Gazprom, companie responsabilă pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari…

- Germanii și francezii nu ar apara Romania, Ucraina, Turcia in cazul unui atac al Rusiei asupra lor, iar germanii nu ar apara nici Statele Unite, se arata intr-o cercetare realizata de YouGov pentru Charles Koch Institute și RealClearPolitics. Sondajul masoara percepția populației in legatura cu aplicarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Moscova a anexat regiunea Crimeea in 2014, motiv pentru care relatiile dintre Ucraina si Rusia vecina s-au deteriorat puternic. Noi masuri vor fi adoptate la nivelul intregii Europe impotriva Rusiei. Noi sanctiuni asupra unor cetateni rusi au fost adoptate inclusiv de catre Romania.

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- Bulgaria s-a angajat in fața Rusiei sa construiasca un nou gazoduct pentru transportul gazului rusesc din Turcia in Serbia, dupa ce trei companii, ”Gazprom ”Rusia, ”Bulgargaz” Bulgaria și ”MET” Elveția au semnat contracte pentru utilizarea sa, scrie EUobserver. Proiectul de 1,4 miliarde de euro ar putea…