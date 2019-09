Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie unei majorari a veniturilor realizate din vanzarile de gaze naturale, informeaza AFP. Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat…

- ''Dupa doi ani de blocaj, Comisia de la Bruxelles a raspuns cererii guvernului ungar si a promis rambursarea doar a 6,6 miliarde de forinti (20 milioane de euro)'', a spus in fata presei purtatorul de cuvant al guvernului condus de Viktor Orban.Acesta din urma i-a solicitat in anul 2017…

- Cloud Atlas, un grup APT cunoscut și ca Inception, și-a actualizat arsenalul de atac cu noi instrumente care ii permit sa evite detecția prin intermediul indicatorilor standard de compromitere (IoC). Noile metode au fost observate la mai multe organizații din Europa de Est, Asia Centrala și Rusia. …

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins, vineri, reprezentativa Italiei, cu scorul de 3-2, in semifinalele Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku, si va disputa finala competitiei, cu Rusia, anunța news.ro.Tricolorele mici s-au impus in fata Italiei cu 20-25,…

- Întâlnire capitala pentru Europa: Vineri, începe la Bruxelles reuniunea NATO-Rusia. Tema este una extrem importanta, cea a rachetelor purtatoare de focoase nucleare, dezvoltate de Rusia, și capabile sa loveasca rapid orașele europene.

- Mai multe grupari din Rusia au coordonat o campanie de dezinformare pentru a influenta alegerile europarlamentare, conform unei analize a Comisiei Europene si a serviciului diplomatic al UE, relateaza Politico, informeaza News.ro.Citește și: Turcia, in pragul unui CONFLICT DIPLOMATIC - Statul…