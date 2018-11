Gazprom prelungeşte conducta de gaze naturale TurkStream în patru ţări din Europa Gazoductul TurkStream este parte din eforturile autoritatilor de la Moscova de a evita Ucraina ca ruta pentru tranzitul gazelor rusesti spre Europa, regiune care importa aproximativ o treime din necesarul sau de gaze naturale de la Gazprom.



"Documentele trimise operatorilor de transport din Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia in lunile octombrie si noiembrie, in cadrul procedurilor de rezervare pentru viitoare capacitati, arata ca Gazprom a ales deja o ruta pentru livrarile de gaze spre Europa via al doilea tronson al conductei TurkStream prin aceste tari", informeaza ''Kommersant''.

Sursa articol si foto: rtv.net

