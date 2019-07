Stiri pe aceeasi tema

- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost publicata in Monitorul Oficial saptamana trecuta si este in vigoare din 21 iulie 2019. Numai ca punerea in aplicare a directivei…

- Verificarea regulata a potentialului de risc al partenerilor de business devine din ce in ce mai stringenta. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) aplica, deja de cativa ani, principiul preluat din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene care stabileste ca, atunci cand are loc…

- Romania risca o amenda minima 1.592.000 de euro și penalitațile care pot varia intre 1.925 euro si 115.506 euro pe zi de intarziere daca nu transpune pana in 2020 directivele Uniunii Europene, se arata intr-un document ce va fi discutat in urmatoarea ședința de Guvern. Transpunerea in dreptul intern…

- Angajatii de la Administratia Finantelor Publice Maramures, au lucrat peste program pentru a putea da unda verde restituirii banilor pentru cei care au platit taxe de prima inmatriculare a autovehiculelor. Astfel, maramuresenii care au depus cereri pentru restituirea taxei speciala, taxei pe poluare,…

- Pagubele produse de un autoturism parcat intra in sfera de utilizare obișnuita a unei mașini și, astfel, asiguratorul este obligat sa plateasca și prejudiciile cauzate. Este o decizie recenta a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), ce va fi respectata și in Romania. In speța analizata de CJUE,…

- Instanța menține astfel o decizie a CNCD, din 2013, potrivit careia sustinerea probelor practice numai in limba romana la UMF Targu Mures (devenita UMFST) nu constituie discriminare. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins ca nefondat recursul Asociatiei Maghiare pentru Pregatirea Medicala…

- Firmele din țarile membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Romania, trebuie obligate de catre autoritațile statului sa introduca sisteme de masurare a timpului de lucru zilnic și a orelor suplimentare efectuate de angajați, a decis, recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Instanța europeana…

- Din 2020 ar trebui sa reciclam cel puțin 50% dintre deșeurile municipale, o ținta asumata de Romania chiar din 2007, odata cu aderarea la UE. In caz contrar, riscam procedura de infringement, adica, putem fi dați in judecata și sancționați cu plata unor sume ce pot ajunge pana la 200.000 euro pe…