- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania…

- Tranzactie majora in agricultura! O companie a unui seic din Abu Dhabi, cu afaceri de 1 mld. dolari, aproape sa preia cea mai mare ferma de cereale din Romania. Agricost Braila opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei.Citeste si: Confruntat cu PROTESTE…

- Au mai ramas cateva zile pana cand nationala feminina isi va intra pe deplin in drepturi in aceasta perioada a anului. Romania va juca saptamana viitoare doua meciuri cu Rusia pentru calificarea la Campionatul European din decembrie, nu decisive, dar cu un rol important in perspectiva turneului…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo 1-0 A marcat: Bancu (56) VIDEO, AICI Min. 88: schimbare…

- Chiar daca noul stadion al Craiovei arata impecabil, de aceleași aprecieri nu se bucura gazonul, care este foarte prost. Iar vremea și zapada din ultima vreme l-au stricat și mai rau. La partida de azi dintre Universitatea și Dinamo, bucați mari de gazon sareau in sus de parca ar fi fost prinse cu…

- CSU Craiova și Dinamo au ca obiectiv Cupa Romaniei. ”Avem multe lucruri de aratat” Reprogramata de FRF, partida din sferturile de finala al Cupei Romaniei, CSU Craiova – Dinamo, va avea loc, marți, de la ora 17.00, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul, programat inițial joia trecuta și mai apoi amanat…

- Florin Bratu vrea sa-l foloseasca pe Pesici atacant central, adica a patra poziție pe teren de cand a venit la Dinamo. "Am plecat de la Hajduk pentru ca ma puneau sa joc pe toate posturile posibile, cand eu cel mai bine ma simt aripa stanga. La formația din Split s-a schimbat sistemul intr-unul fara…

- Rares Ailinca (CSM Brasov) a ocupat locul 14, Alexandru Zmau (CSM Iasi) s-a clasat pe locul 16, iar Elton Dinca (CS Riposta) a terminat pe locul 21. Cea mai buna performanța a obținut-o sportivul roman Andrei Pastin (CS Dinamo), care a ocupat locul 6 in proba masculina de sabie a cadetilor, vineri,…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- „U“ Craiova 1 Poli Timișoara 1 Stadion „Ion Oblemenco“, spectatori 10.000. Au marcat: Dimitrov ’57 / Enescu ’50. Craiova: Mitrovic – Popa, Kelic (’46, Tiago), Briceag – Dimitrov, Bic, Zlatinski, Bancu – Gustavo ...

- Oltenii se mandresc cu un transfer de marca in aceasta iarna. CS U Craiova l-a convins pe Florin Gardos sa se intoarca in Romania, iar prezentarea oficiala a fundasului a avut loc azi, intr-o conferinta de presa in care aparatorul a ridicat tricoul cu numarul 24. Alaturi de Gardos a fost prezentat…

- ACS Poli are ultimul meci din sezonul regulat in deplasare, la Craiova, vineri, de la ora 20:45. Asadar, Leo Grozavu si alb-violetii vor avea o misiune dificila cu CS Universitatea. Timisorenii nu vor putea miza pe Mihai Roman, adus tocmai din Banie, in timp ce celelalte ultime achizitii, Ciacchieri…

- Mihail Genoiu, Primarul Craiovei, insoțit de administratorul public Sorin Manda și de arhitectul Mircea Diaconescu, consilier al primarului, au fost prezenți, vineri, la o intalnire de lucru cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de managerul de țara pentru Romania ...

- Mihai Stoica a lansat inca un atac la adresa rivalei de la CFR Cluj, considerand ca lupta la titlu ar fi trebuit sa se dea intre FCSB și U Craiova. "Daca arbitrajele ar fi fost corecte, la titlu s-ar fi luptat doar Steaua și Craiova. CFR a castigat forate multe puncte in urma unor erori colosale.…

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Mai sunt 847 de zile pana la primul meci de la Euro 2020, competiție care va fi gazduita de mai multe țari din Europa, inclusiv Romania. Arena Naționala va fi stadionul pe care se vor juca meciuri atat in grupa C, cat și unul in optimile de finala. ...

- Locatarii unui bloc din centrul Craiovei traiesc un cosmar. Oamenii sunt nevoiti sa suporte mirosuri grele din apartamentul unei vecine care crește cateva zeci de pisici. Desi au facut numeroase plangeri catre autoritati, situatia a ramas neschimbata.

- National Defence Minister Mihai Fifor on Friday voiced appreciation for the support Italy showed in the servicemen hiring at the Multinational Brigade of Craiova and underscored Romania's support for the unitary approach, in the 360-degree concept, of the threats to NATO's security and stability. …

- Patru barbati de etnie roma din Craiova sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice. Toti au fost implicati intr-un scandal in plina strada in centrul orasului in urma cu doua zile.

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala.

- Bogdan Vatajelu, unul dintre romanii de la Sparta Praga, a vorbit despre interesul cehilor pentru transferul lui Florin Nita de la FCSB. Fostul capitan de la CS U Craiova e de parere ca Nita e varianta "de avarie" pentru eventuala plecare a lui Martin Dubravka, goalkeeperul titular al Spartei Praga.…

- Romania, Ianuarie 2018. Da, in zilele noastre se intampla astfel de situatii halucinante! O batrana a fost abandonata de familia ei in gara din Craiova. Femeia a fost lasata pe o banca, alaturi de toate bagejele ei, si i s-a spus sa astepte in acel loc.

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Vernisajul Expozitiei de fotografie „Generații“, semnata Alin Dijmarescu și George Dijmarescu – membru AAFR (Asociația Artiștilor Fotografi din Romania) are loc astazi, de la ora 18.00, la Galeriile Cromatic din Craiova. „Este o viata surprinsa in fotografie… 55 de ani ...

- Stramoșul ministrului Lia Olguța Vasilescu ar fi… Ana Aslan, inventatoarea medicamentului revoluționar Gerovital, folosit de celebritațile din lumea intreaga. Deputatul social democrat nici nu știa despre legatura cu reputatul medic gerontolog. In plin scandal politic ce risca sa cutremure PSD, Lia…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Oricine trece pe Strada Unirii din Craiova, urcand dinspre marele sens giratoriu al Caii Bucuresti, considerat „kilometrul 0” al Craiovei, pe partea stanga, este atras de maretia unui palat, care parca vine din alta lume, supranumit micul „Schonbrunn” al Craiovei, fiindca seamana cu palatele fostei…

- Marcel Popescu, președintele lui CSU Craiova, il ironizeaza pe Nicolae Dica despre care spune ca e secundul lui Gigi Becali la FCSB. "Nu stiu daca jucatorii Craiovei sunt doriti si de secundul Dica. Cred ca doar principalul are cuvantul acolo. Secundul doar antreneaza, dar asta este o alta poveste.…

- Tradiția portarilor in familia Lung e dusa mai departe. Dupa Silviu Lung senior, Tibi Lung și Silviu Lung junior, Cristina Lung e goal-keeper-ul echipei de handbal SCM Craiova. O intalnire, la Craiova, cu o familie de portari. Cea mai cunoscuta din Romania. Primul apare cu 15 minute inainte de ora fixata…

- E alerta la marginea Craiovei. O conducta de gaze s a fisurat in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Politistii au oprit traficul in zona, iar pompierii intervin la locul accidentului, relateaza Digi 24.Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea…

- Inaugurarea noului stadion de fotbal, organizarea de alegeri locale partiale pentru functia de primar al Craiovei, accidentele grave de circulatie si protestele generate de modificari legislative sunt printre cele mai importante evenimente care au avut loc in anul 2017 in judetul Dolj. …

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Plafonul de scutire de la plata TVA pentru mici intreprinderi va ramane 220.000 pana la data aprobarii de catre Parlament, prin lege, a noului plafon, de 300.000 lei, informeaza Ministerul Finantelor Publice printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Consiliul Uniunii Europene a aprobat…

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- Sala Albastra a Universitații din Craiova se va numi Aula „Mihai I al Romaniei”, conform unei hotarari aprobate de Senatul instituției de invațamant. Universitatea din Craiova a fost inființata prin decret semnat de Majestatea Sa inainte de abdicarea sa din 1947, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit…

- Legitimat in prezent la Zalgiris Vilnius (Lituania), Liviu Antal a oferit cateva detalii despre sezonul pe care l-a avut la echipa sa de club. „A fost ceva mai dificil pentru mine sa ma adaptez, pentru ca am schimbat gazonul natural cu cel sintetic si acest fapt mi-a cauzat cateva…

- Ciprian Deac a comentat eșecul lui CFR Cluj de pe terenul Craiovei, scor 1-2. Mijlocașul roman critica gazonul de pe noul "Oblemenco", insa lauda atmosfera creata de cei peste 25.000 de fani prezenți. "Craiova e o echipa buna, cu jucatori de viteza. Inca nu s-a jucat nimic. Suntem pe primul loc, mai…

- CS U Craiova va deveni sambata,16 decembrie a.c., cea mai sustinuta echipa din Liga 1 dupa ce s-a anuntat sold-out la bilete pentru partida cu CFR Cluj. Toate cele 30.000 de tichete au fost vandute in timp record, Baluta si compania urmand sa aiba parte de o atmosfera cum rar am vazut in ultimul timp…

- Angajații și patronatul uzinei Ford se la Craiova se afla in plina negociere a unui nou Contract Colectiv de Munca (CCM). In timp ce unii angajați reclama presiuni ale angajatorului in privința trecerii contribuțiilor in sarcina angajatorului, compania cauta modalitați de a iși menține competitivitatea.