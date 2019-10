Stiri pe aceeasi tema

- Turris-Oltul Turnu Magurele este echipa de fotbal din Teleorman, patronata de fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan Valentin Dragnea. Un scandal uriaș a izbucnit atunci cand acesta a decis sa ia din banii pe care-i datora unor persoane care ii arendasera terenul s-au dus pe echipa de fotbal.Turris-Oltul Turnu…

- Romania - Spania, meciul sfarșitului de an, s-ar putea desfașura in condiții ingrijoratoare: ieri seara, la antrenamentul ibericilor, reporterii GSP prezenți pe Arena Naționala au remarcat starea proasta in care se afla suprafața de joc. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45.…

- Politehnica Iasi a ratat posibilitatea de a ramane neinvinsa si dupa runda a VIII-a a Ligii I de fotbal, pierzand sambata, la Medias. Frustrarea este cu atat mai mare cu cat Poli a condus cu 2-0 ca urmare a dublei reusite de Balan in minutele 48 si 52. Iasul nu a stiut insa sa gestioneze momentul,…

- FCSB a fost invinsa de Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (1-0), duminica, pe teren propriu, la Pitesti, intr-o partida din etapa a 6-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii, antrenati de Mihai Teja, fostul tehnician al echipei FCSB, au deschis scorul in min. 41 prin Cornel Frasinescu, scapat din marcaj de Andrei…

- Antrenorul interimar al FCSB, Vergil Andronache, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi, nu va constitui o revansa pentru tehnicianului formatiei din Copou, Mihai Teja, care a fost demis de Gigi Becali la finalul sezonului trecut. Andronache a mentionat…

- Politehnica Iasi a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a cincea. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu…

- Iasul va avea, in sfarsit, doua terenuri moderne de antrenament. In aceasta saptamana este preconizata finalizarea lucrarilor de refacere a terenului Copou II si de montare a gazonului sintetic pus la dispozitie de Federatia Romana de Fotbal pe arena "Tineretului", din Abator. Anuntul a fost facut de…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Frasinescu (43). Iesenii au avut ocazii de gol prin Andrei Cristea (12, 42),…