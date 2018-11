Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea de a continua lupta impotriva terorismului", potrivit declaratiei finale citite la incheierea reuniunii de catre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. La acest summit…

- "Bulgaria a renuntat la South Stream sub presiune externa. Acum ei regreta, acum spun ca ar dori sa primeasca gaz rusesc, dar deja prin Turk Stream. Nu am dori ca întreaga Europa sa arate ca Bulgaria, care a dat dovada de atâta slabiciune si de incapacitatea de a îsi apara…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. ''Cand poporul sirian va avea alegeri, vom lasa Siria proprietarilor sai dupa ce isi vor tine alegerile'',…

- Rusia si Turcia s-au pus de acord asupra granitelor 'zonei demilitarizate" pe care presedintii rus Vladimir Putin si turc, Recep Tayyip Erdogan, doresc sa o instituie in provincia Idlib pentru a evita un asalt asupra ultimului bastion al rebelilor in Siria, a anuntat vineri seful diplomatiei…

- Președinții turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin se vor intalni luni pentru a discuta situația din Siria, au anunțat vineri oficiali turci, in momentul in care Ankara incearca sa obțina o incetare a focului in provincia Idlib (nord-vest), scrie AFP.

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat vineri ca SUA trebuie sa-si inceteze prezenta militara in Siria, in timp ce seful statului turc Recep Tayyip Erdogan este ''extrem de iritat'' de politica americana in tara vecina aflata in razboi, iar liderul rus Vladimir Putin considera ca regimul de…

- Extinderea capabilitatilor NATO pe flancul estic, inclusiv si mai ales in Romania, continua sa scoata din sarite Rusia. Alianta nord-atlantica impresureaza Moscova cu trupele amplasate de la Marea Baltica la Marea Neagra, iar Vladimir Putin vede cum „imperiul” pe care il conduce isi mareste granita…