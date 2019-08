Gazoductul prin care Germania va fi alimentata direct din Rusia merge inainte, in ciuda opozitiei SUA Operatorul proiectului Nord Stream 2 a anuntat joi ca evalueaza proiectul de lege adoptat de o comisie a Senatului SUA care propune sanctionarea companiilor si persoanelor individuale implicate in construirea Nord Stream 2, dar a dat asigurari ca toate partile isi mentin angajamentul pentru a finaliza gazoductul, transmite Reuters.



Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

