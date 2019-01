Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinau trebuia sa fie data in exploatare in trimestrul patru al anului 2017. Ulterior, termenul a fost extins pana in 2018, iar la sfarșitul anului trecut autoritațile anunțau deja despre finalizarea construcției acestei conducte pana la Chișinau, la sfarșitul anului 2019.