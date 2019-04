Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la regulamentul revizuit privind siguranta generala, noile reglementari urmand sa imbunatateasca siguranta rutiera si sa reduca numarul accidentelor. Normele cer prezenta anumitor tehnologii de salvare a vietii omenesti in…

- Secretarul general al Partidului Popularilor Europeni spune ca guvernul roman face pași inapoi fața de aderarea la spațiul Schengen. Acum doi ani, Romania indeplinea trei dintre cele cinci criterii obligatorii, iar acum mai indeplinește unul singur, a spus Antonio Lopez. Statul de drept și independența…

- Avocata Zuzana Caputova a iesit castigatoare in primul tur al alegerilor prezidentiale din Slovacia, desfasurat sambata, obtinand 39,14% din sufragiile exprimate, potrivit rezultatelor partiale anuntate duminica de Biroul de statistica dupa numarare a 50% din voturi, informeaza AFP si Reuters. Pe locul…

- Potrivit unui comunicat de presa remis sambata de Guvern, Ana Birchall a participat, in perioada 28 februarie - 2 martie, la acest forum care a avut loc in Grecia. In cadrul reuniunii plenare, care a avut loc vineri, Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dancila, care a subliniat…

- Compania Bulgartransgaz a anuntat joi ca a reluat licitatia pentru constructia unui gazoduct in valoare de 1,4 miliarde euro, o conducta care este asteptata sa transporte in principal gaze naturale rusesti de la granita Bulgariei cu Turcia pana la cea cu Serbia, transmite Reuters. Bulgartransgaz,…

- Țara noastra ar putea fi amendata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza faptului ca Guvernul nu restituie mai repede fostele taxe auto cerute la prima inmatriculare a mașinilor, potrivit unui comunicat de presa recent al Comisiei Europene (CE). Practic, CE a declanșat, in mai 2018,…

- Comisarul european Corina Crețu a raspuns la o interpelare formulata de europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu pe tema finantarii celor trei spitale regionale in Romania. Acestea ar putea fi construite acum, și nu in 2020, cum doresc miniștrii Rovana Plumb ...

- Comisarul european Corina Crețu a raspuns la o interpelare formulata de europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu pe tema finantarii celor trei spitale regionale in Romania. Acestea ar putea fi construite acum, și nu in 2020, cum doresc miniștrii Rovana Plumb ...