Gazoduct TurkStream. Erdogan și Putin, ceremonie la Istanbul Noul gazoduct din Rusia va fi operational in 2019 si va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a anuntat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a participat, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o ceremonie ce a marcat finalizarea unei noi sectiuni a proiectului TurkStream, transmit DPA si Reuters. 'Proiectul TurkStream va fi gata de operare in 2019, dupa efectuarea tuturor testelor. Cel putin jumatate din gazele tranzitate prin noul gazoduct vor ajunge pe pietele europene prin Turcia', a declarat Erdogan, la ceremonia desfasurata la Istanbul. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

