Gazoduct din centrul Siriei, sabotat de "un act terorist"

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Oleoducte submarine conectate la o rafinarie in orasul Banyas din vestul Siriei au suferit acte de sabotaj comise cu ajutorul unor tari straine, a acuzat luni un inalt responsabil sirian, citat de France Presse potrivit Agerpres. Fara a-i numi pe presupusii autori ai acestor acte sau tarile…

- Abdul Baset al-Sarout (27 de ani), fost portar al echipei Al-Karamah FC, din Siria, a murit azi din pricina ranilor capatate in timpul unei lupte din Razboiul Civil Sirian. Din 2011, de cand a izbucnit razboiul civil din Siria, Abdul s-a alaturat taberei „rebelilor” și chiar a devenit comandantul unei…

- “Nu vom tolera tiruri impotriva teritoriului nostru”, a declarat Netanyahu intr-un comunicat. Intr-un alt comunicat publicat simultan, armata israeliana a indicat ca “face responsabil” regimul sirian pentru “orice actiune impotriva Israelului”. Potrivit aceleiasi surse, doua rachete au fost trase…

- Cel puțin opt persoane, printre care doi copii, au fost ucise joi în nord-vestul Siriei, în urma unor raiduri aeriene ale forțelor guvernamentale, relateaza Mediafax, citând Al Jazeera. Raidurile aeriene de joi au avut loc ca urmare a unei intensificari a confruntarilor dintre…

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi in urma unor atacuri ale fortelor guvernamentale sustinute de forte armate ruse in nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul in Marea Britanie, potrivit France 24, citeaza mediafax.ro.

- Rusia va inchiria portul sirian Tartus de la Marea Mediterana pe o perioada de 49 de ani pentru a-l utiliza in scopuri economice si comerciale, a anuntat sambata vicepremierul Iuri Borisov, informeaza EFE potrivit Agerpres Diplomatul rus s-a intalnit sambata la Damasc cu presedintele sirian…