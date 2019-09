Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gazisehir Gaziantep a facut o comparație intre suporterii romani și cei turci, dezvaluind o intamplare traita in Turcia. „Cu toata stima pentru fanii Romaniei, noi avem spectatori de rezultat. Noi avem spectatori de doua feluri: oameni care vin cu familia…

- Marius Sumudica a facut din nou spectacol in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep s-a pus in genunchi in asteptarea deciziilor VAR si echipa sa a castigat pe teren propriu cu 4-1 in fata lui Genclerbirligi.

- Antrenat de Flavius Stoican cateva zile la Brașov, mijlocașul ploiesștean Valentin Lazar a infirmat speranțele staff-ului petrolist de a ramane sa imbrace tricoul galben-albastru, acesta nefacand parte din delegația care a plecat in Turcia. Lazar – jucator crescut de catre Petrolul – este in cautarea…

- Denis Alibec, 28 de ani, va continua și-n sezonul viitor la Astra. Deși era dorit cu insistența de Marius Șumudica la Gaziantep, nou-promovata in prima liga din Turcia, Alibec ramane la Astra, sub comanda lui Dan Alexa. Dani Coman, președintele Astrei, a vorbit despre situația varfului. „Alibec nu pleaca…

- Fundasul brazilian Junior Morais, care a fost transferat de la FCSB la Gaziantep, formatie antrenata de Marius Sumudica, a afirmat, miercuri, la plecarea spre Turcia ca este o provocare pentru finalul sau de cariera. "E o provocare buna pentru final de cariera, sunt foarte bucuros ca voi lucra inca…

- Dupa un final de sezon in care am avut trei antrenori romani drept ”principali” la echipe din prima liga a Arabiei Saudite (Șumudica, Isaila și Panait), campionatul 2019-2020 va incepe și el cu cel puțin un roman in ”focul” celui mai puternic campionat din zona Golfului! Daniel Isaila – antrenor care…

- Ionut Andrei Radu, portarul nationalei de tineret a Romaniei, care la meciul Romania-Anglia 4-2, a avut mai multe interventii salvatoare, a avut alaturi de el tricoul pe care este imprimat chipul Emei, sora lui, care a murit in urma cu 13 ani.

- Romania U21 a reușit o victorie senzaționala in fața Angliei U21, scor 4-2, naționala lui Mirel Radoi fiind la un pas de calificarea in semifinalele Campionatului European de tineret din Italia. Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad Nedelea (reporter), Raed Krishan (foto) și Cosmin…