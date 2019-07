Gazeta.ru: "Tangoul se dansează numai în doi": cum l-a încurajat Trump pe Putin Pentru prima data, Vladimir Putin a auzit de la Donald Trump cuvinte privind pregatirea pentru normalizarea relațiilor ruso-americane. Acest lucru a fost anunțat de Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, care vorbește astfel despre întâlnirea celor doi lideri de la summit-ul G20 de la Osaka. Dmitrii Peskov precizeaza ca Trump a discutat despre Ucraina cu Putin și despre dezvoltarea contactelor "constructive și eficiente", potrivit Gazeta.ru, citata de Rador.

Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, a declarat ca președintele american… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Criza din Republica Moldova, unde, din cauza refuzului liderului Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, de a renunța la controlul asupra instituțiilor statului în favoarea recent formatului guvern, a aparut anarhia, se gasește în centrul atenției Rusiei, Uniunii Europene și…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Kremlinul a contrazis marți declarația președintelui Donald Trump potrivit careia Rusia l-ar fi informat ca și-a fi retras majoritatea oamenilor din Venezuela, subliniind ca nu l-a informat oficial pe liderul de la Casa Alba despre activitatea personalului militar în Caracas. Totodata, Purtatorul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…