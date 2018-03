Gazeta.ru: Medvedev va avea si un al doilea mandat de premier

Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana invata fortele armate ale tarilor europene cum sa utilizare armele nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a lansat seful diplomatiei de la Kremlin, Serghei Lavrov, potrivit caruia...

- Viktor Orban și partidul sau Fidesz sunt favoriți ai scrutinului parlamentar din 8 aprilie din Ungaria, în ciuda victoriei neașteptate a unui candidat al opoziției în anticipatele organizate duminica pentru primaria

- Noi detalii in cazul contrabandei cu cocaina din Argentina in Europa prin intermediul serviciului de curierat al ambasadei Federației Ruse de la Buenos Aires, implicate fiind serviciile secrete de la Moscova.

- Ministrul Afacerilor Externe al Olandei, Halbe Zijlstra, a recunoscut intr-un interviu pentru cotidianul Volkskrant ca a mințit atunci cand a spus ca a fost prezent in anul 2006 la o intalnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la vila prezidențiala, unde liderul rus ar fi spus ca Rusia ar pretinde…

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- Inregistrarea video a fost data publicitatii luni. Noul test a fost facut in Kazahstan, unde Rusia isi testeaza rachetele anti-balistice. Proiectilele au zburat spre cer direct spre "tinta", lasand in urma dare albicioase de zapada rascolita si de fum in urma lor. Oficialitatile militare nu…

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Sase persoane arestate la domiciliu au fost verificate inopinat, in acest weekend, de politistii bistriteni. Una dintre acestea, o femeie din Josenii Birgaului, nu a fost gasita la domiciliu, asa cum prevad obligatiile impuse de instanta, ci era plecata la… shoping. Drept urmare, oamenii legii au sesizat…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Reacția lui Vladimir Putin despre lista oligarhilor intocmita de Trezoreria SUA. Președintele rus a spus, in mod ironic, ca este „ofensator” faptul ca nu se afla pe lista intocmita de Statele Unite cu personalitați ruse care ar putea fi sancționate. Mai mult, Putin a calificat decizia ca fiind un „gest…

- Departamentul american al Trezoreriei a publicat o lista oficiala cu oameni de afaceri rusi, considerat apropiati ai lui Vladimir Putin si susceptibili sa fie sanctionati pentru a pedepsi Moscova pentru ingerinta sa in alegerile prezidentiale americane, scrie AFP. Ironic, Vladimir Putin s-a declarat…

- Milos Zeman, actualul președinte al Repulicii Cehe, a caștigat un al doilea mandat de cinci ani, in urma alegerilor prezidențiale, invingand-ul pe oponentul Jiri Drahos, transmite euronews.com.

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova, ar urma sa fie reales in urma scrutinului care va avea loc duminica, transmite vineri AFP. Niinisto se prezinta in fata alegatorilor…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Dupa ce Legislativul de la Moscova a adoptat o declarație prin care condamna modificarile la Codul Audiovizualului din Republica Moldova, menite sa interzica retransmiterea stirilor si a emisiunilor politice din Federaia Rusa, un grup de deputati moldoveni din majoritatea parlamentara a inregistrat…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier al Romaniei. "Am cantarit toate argumentele și am ajuns la concluzia ca asta este varianta pe care trebuie sa o accept. Mi s-ar fi parut ciudat sa fac o desemnare fara sa cunosc persoana", a spus președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu exista niciun motiv pentru suspendarea sa din functie, ca nu i-a fost si nu ii este teama de suspendare, subliniind ca pentru el acesta “nu este cu certitudine un factor” in decizia sa de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de premier. El a reluat afirmatiile…

- Eurodeputatii romani, "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și-a anunțat vinerea aceasta intenția sa de a candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidențiale care vor avea loc in Egipt in luna martie.

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbuneși 18.000 de lei, in urma celor 15 percheziții ce au avut loc ieri in județul Hunedoara! “Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui dosar penal care are ca obiect infractiuni de furt de minereu de carbune.…

- Duma de stat a Federatiei Ruse pregateste o declaratie prin care va condamna decizia Chisinaului de a interzice difuzarea programelor informativ-analitice, politice si militare din Rusia. Potrivit proiectului de declaratie, deputatii rusi afirma ca legea respectiva ingradeste accesul liber al cetatenilor…

- Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni prin numirea Vioricai Dancila pentru functia de premier, spune presedintele PMP, Traian Basescu, "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat, dimpotriva. Cu usurinta cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Anul a inceput cu noi tensiuni si rupturi in interiorul Partidului Social Democrat, ce au culminat cu o sedinta a comitetului executiv, organizata rapid, la solicitarea mai multor lideri ai partidului, care au vrut sa transeze cel mai recent conflict...

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat de cotidianul…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Fostul premier Emil Boc ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, informeaza Antena 3. Citeste si: Dezvaluiri INCREDIBILE despre pensii: Mii de CIVILI, abonati…

- Explozia care a avut loc aseara intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost comisa de un terorist. Declarația a fost facuta de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova, in cadrul unei ceremonii de decorare a militarilor care au luptat in Siria.

- Moscova nu va permite desfașurarea caștilor albastre ale ONU in regiunea Donbas, inclusiv pe frontiera cu Rusia, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, intr-un interviu acordat publicației Kommersant. Intrebat daca ”caștile albastre“ vor aparea in estul…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Președintele Igor Dodon a avut o discuție cu președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in cadrul summit-ului neformal al CSI, care s-a desfașurat ieri, 26 decembrie, la Moscova. Cei doi oficiali au abordat toate aspectele legate de relațiile bilaterale. ”Am remarcat faptul ca, in pofida retoricii…

- 2.500 de protestatari impotriva legilor justiției Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. Coloana de manifestanti de la București s-a deplasat pe banda de biciclete de pe…

- Vizita facuta saptamana aceasta de presedintele sarb, Aleksandar Vucici, la Moscova, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, aduce din nou in atentie faptul ca Serbia continua sa oscileze intre Rusia si Occident.

- In pregatirea numarului pe ianuarie al revistei Historia, am avut o discuție cu colegii mei de redacție. Mi s-a confirmat, cu acest prilej, un adevar semnalat de niște camarazi de sala de lectura la BAR: Numarul pe decembrie 2017, conținind un dosar despre Regele Mihai, semnalat de fotografia lui Mihai…

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca chemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…

- Trupele militare separatiste din regiunea transnistreana au finanțari ilicite de la Moscova, spune fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, relateaza Politics.MD. „Militarii GOTR au fost responsabili de transferuri de tehnica, muniții,…

- Datorita legaturilor sale cu Rusia și apropierii de Europa, Moldova poate deveni un stat, al caruia rol l-a ratat Ucraina. O astfel de opinie a fost exprimata de vicepreședintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Piotr Tolstoi, care a vorbit la Moscova in cadrul unei ședințe a Grupului interparlamentar…

- Ed Lee a murit marti dimineata, la ora locala 01.11 (ora 11.11, otra Romaniei), decesul fiind facut public 70 de minute mai tarziu. Fostul primar Willie Brown a declarat ca Lee a facut infarct, el aflandu-se la cumparaturi atunci i s-a facut rau. A fost transportat de urgenta la Zuckerberg San Francisco…

- Rusia este cointeresata de activizarea relațiilor comerciale și economice cu Transnistria și de extinderea cooperarii in domeniul industriei. Despre acest lucru a declarat secretarul de stat, viceministrul Industriei și Comerțului al Federației Ruse, Victor Evtuhov, in cadrul Forumului de Afaceri dintre…

- Sef al miscarii ANO (Actiunea cetatenilor nemultumiti), castigator al alegerilor legislative din 20 octombrie din Republica Cehia, Andrej Babis, in varsta de 63 de ani, a fost desemnat premier pe 6 decembrie de catre presedintele Milos Zeman. Intr-un interviu acordat ziarului Le Temps , acesta face…

- Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Targovistei si Exarh Patriarhal, a participat in perioada 2-5 decembrie 2017, la Moscova, in capitala Federatiei Ruse, la manifestarile dedicate centenarului restabilirii Patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa si Sinodului Local din 1917 –…

- Partidele independentiste catalane care au incercat sa faca secesiune de Spania ar pierde majoritatea absoluta a mandatelor din parlamentul regional la alegerile din 21 decembrie, potrivit unui sondaj realizat pe un mare esantion si dat publicitatii luni, potrivit Rador care citeaza Le Soir.

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa si TASS. 'Ii indemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare de abordari comune,…