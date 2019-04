Gazeta.ru: Armata americană a intrat în Polonia: Pentagonul a declanșat "războiul rece" Pentagonul a revenit la tacticile testate în timpul razboiului rece cu Uniunea Sovietica, spun experții militari americani. Mobilizarea fara o notificare prealabila a fost principala caracteristica a strategiei militare anti-sovietice a Statelor Unite ale Americii. Anterior, președintele rus Vladimir Putin a subliniat la reuniunea anuala extinsa a Consiliului de administrație al FSB ca se manifesta o presiune tot mai mare din partea NATO asupra frontierelor de vest ale Rusiei, scrie Gazeta.ru, citata de Rador.



Desfașurarea neașteptata din Polonia a Regimentului 6 Infanterie al Armatei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea fluxului de imigranti care sosesc anual in Franta (247.000 in 2017) provin deci din tari non-europene, resortisantii UE constituind doar o treime. In interiorul tarilor Europei, situatia este extrem de diferita in materie de imigratie, de la state in care intra foarte putini straini (0,6…

- ​Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) RCS&RDS a confirmat luni, 11 martie, numirea lui Dan Ionița (40 de ani), co-director financiar al companiei, în calitate de membru neexecutiv cu drepturi depline în cadrul Consiliului de Administrație (CA) al companiei, a anunțat marți grupul DIGI.…

- Aproximativ 30 la suta din populația Rusiei va practica Islamul în urmatorii 15 ani, a preconizat marele muftiu al Rusiei, citând evoluția demografica, relateaza Moscow Times. Regiunile majoritar musulmane din Rusia, inclusiv republici din Caucazul de Nord și republica Tatarstan, sunt…

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii flancului estic…

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni seara, ca abrogarea integrala a ordonantei de urgenta pe legile justitiei nu va exista, ci doar a acelor solutii convenite cu reprezentantii CSM si asociatiile, respectiv articolul 54. „Majoritatea propunerilor de modificare au venit chiar de la sistem,…

- CHIȘINAU, 16 feb – Sputnik. Delegația Republicii Moldova a reușit sa se întâlneasca cu piloții care au fost ținuți ostateci în Afganistan, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene pe rețelele de socializare. ”Dupa o saptamâna de solicitari…

- Un locotenent-colonel venezuelean a dat un interviu anonim postului de radio spaniol Cadena SER. El subliniaza gradul de nemulțumire al fortelor armate cu privire la președintele Maduro, noteaza Courrier International, citat de Rador."Eu cred ca armata va sfârsi prin a le întoarce…