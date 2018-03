Gazeta Wyborcza: Ultimele cuvinte ale judecatorilor Consiliului National al Magistraturii inaintea epurarilor

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul sedinsei Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a avut loc joi, a fost respinsa candidatura Mirelei Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Detasarea magistratilor este permisa in cadrul Ministerului Justitiei, unitatilor subordonate acestuia si al structurilor autoritatii judecatoresti, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va redeschide azi dosarul in care Doru Manole, fost sef al reprezentantei Tulcea a Registrului Auto Roman, a primit, in prima instanta, patru achitari si o condamnare de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Termenul de azi…

- Adunarea generala a judecatorilor s-a intrunit la Curtea de Apel Galati marti, 13 februarie 2018, ocazie in cadrul careia a fost prezentat Raportul de activitate al Curtii de Apel Galati in cursul anului 2017. Potrivit legii, Adunarile generale ale judecatorilor dezbat activitatea anuala desfasurata…

- "Observam faptul ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE-UDMR a adoptat o conduita legislativa prin care urmareste ademenirea unor importante categorii profesionale cu privilegii de tipul superimunitatilor. Amintim, in acest context, adoptarea unui amendament similar in cadrul dezbaterilor pentru modificarea…

- Reprezentantii societatii civile din CSM iau atitudine Reprezentantii societatii civile alesi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, Romeu Chelariu si Victor Alistar, considera ca "cea mai grea lovitura data independentei justitiei ar fi musamalizarea acestui caz de grava…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Judecatorii, procurorii si ajutoarele lor (grefieri, informaticieni, soferi) care nu detin o locuinta in orasul in care lucreaza beneficiaza de decontarea chiriei sau a navetei. In plus, toti oamenii din Justitie beneficiaza de decontarea unor transporturi anuale, dar si a medicamentelor sau a unor…

- In Cehia creste forta adeptilor iesirii tarii din Uniunea Europeana. Premierul Andrej Babis este impotriva Cexit-ului, dar este nevoit sa caute sprijin la ei pentru guvernul sau. Acum o saptamana, in timpul anuntarii rezultatelor alegerilor prezidentiale, chiar langa invingatorul Milos Zeman statea…

- CCR a admis cateva sesizari privind modificarile la Statutul Magistratilor Curtea Constitutionala a admis, marti, o parte dintre sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în parlament, cerând redefinirea erorii judiciare, a relei credinte sau a gravei neglijente,…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu.…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse. Noile legi în vigoare referitoare la…

- Cazul polițistului pedofil a readus in discuție felul in care funcționarii statului sunt evaluați psihologic si declarați apți pentru a face o meserie care are legatura directa cu securitatea cetațeanului. S-a ajuns la concluzia ca la nivelul ministerului de Interne sunt folosite teste psihologice…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, in deschiderea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, in care se alege o noua conducere, ca justiția este independenta și trebuie sa ramana așa, el apreciind ca a fost un an greu pentru Romania, iar CSM-ul a avut o activitate intensa, complicata…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. "In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice…

- 'PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004. Exista amendamente certe care sunt adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale si a unor angajamente europene ale Romaniei in privinta acestei legi.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție susțin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor s-ar incalca nu mai puțin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constituționala.

- Parlamentul a respins joi, 21 decembrie, proiectul de lege de revizuire a Constitutiei propus de Guvern, ce prevede modificari la activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale (CC). Proiectul de lege nu a adunat numarul necesar de voturi pentru modificarea Constitutiei (67 de voturi necesare).

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Organizațiile neguvernamentale și grupurile civice semnatare iau act cu revolta de modul și forma in care a inceput ieri adoptarea in Senat a legilor Justiției. Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale in…

- Mai multi judecatori ai Tribunalului Maramures au participat, marti dupa orele de program, la un protest tacut in fata sediului institutiei. De asemenea, in urma intrunirii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Maramures, desfasurata in aceeasi zi, s-a emis un comunicat de presa…

- Judecatorii au protestat in tacere pentru a doua zi consecutiv, pentru a atrage atenția asupra modificarilor care se fac in aceste zile la legile justiției. Sute de magistrați au stat pe scarile a noua instanțe de judecata din țara. Prin...

- "Protestele judecatorilor si procurorilor reprezinta o lectie anticoruptie" Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Protestele judecatorilor si procurorilor fata de modificarile la legile justitiei reprezinta o lectie anticoruptie la nivel european a magistraturii…

- Aproximativ 50 de procurori si judecatori ieseni au iesit luni seara in fata Palatului de Justitie pentru a protesta impotriva modificarilor legilor justitiei. Magistratii stau in fata Palatului Justitiei fara a face zgomot. In timpul protestului magistratilor o femeie a adus…

- Protest al magistraților in mai multe orașe din țara. Judecatorii și procurorii au ieșit in fața instanțelor, nemulțumiți de modificarile aduse legilor justiției. La Cluj-Napoca magistrații au ieșit cu robele in maini in fața Tribunalului.

- Judecatorii hunedoreni susțin protestele magistraților din intreaga țara, anunța oficialii Tribunalului Hunedoara, in cadrul unui comunicat de presa. Aceștia se declara ingrijorați de modificarile pe legile justiției. ”Colectivul judecatorilor Tribunalului Hunedoara isi insuseste pozitia exprimata…

- Judecatorii și procurorii din județele Cluj, Salaj, Maramureș, Bistrița-Nasaud vor ieși astazi la pranz in fața tribunalelor, imbracați in robe. Ei vor protesta astfel fața de modificarile propuse la Codul penal și la Codul de procedura penala care ar urma sa fie discutate in Parlament.

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a postat un mesaj acid pe contul sau de Facebook la o zi distanta dupa ce Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj și fost membru in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat ca luni, intre orele 12:00 și 13:00, judecatorii și procurorii din județele…

- In contextul dezbaterilor publice in care se aduc in discuție condițiile de lucru din instanțele și parchetele din Romania, Asociația Forumul Judecatorilor din Romania (AFJR) a dat publicitații o serie de imagini care arata condițiile improprii de munca in raport cu cele de care beneficiaza omologii…

- Presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a precizat, marti, ca PSD renunta la infiintarea Consiliul National de Integritate a magistratilor, mentionand ca Inspectia Judiciara va ramane structura cu personalitate juridica in cadrul CSM. „Spaima…

- UDMR sustine ca a votat in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor si procurorilor pentru ca vrea „un stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”, iar separarea puterilor in stat ar fi in interesul tuturor cetatenilor, contribuind la garantarea statului de drept. UDMR mai sustine ca…

- Parlamentarii UDMR au votat, luni, in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor și procurorilor si argumenteaza, intr-un comunicat de presa, ca au facut asta pentru ca vor “stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”. Intr-un comunicat de presa, UDMR transmite ca modificarea legislativa…

- Dupa ce a adoptat raportul la proiectul de lege de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Comisia speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a explicat, duminica seara, la Antena 3, de ce considera ca trebuie infințata Sectia de investigare a magistratilor, in cadrul Parchetului General. Judecatoarea a declarat ca judecatorii de penal simt o presiune venita impotriva…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni, dezbaterea modificarilor la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, o decizie votata fiind ca judecatorii si procurorii sa indeplineasca conditiile de vechime de 7 ani si sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, luni, daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru a Consiliului Superior al Magistraturii, i-a solicitat public Danei Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), sa faca public numarul de magistrati ai asociatiei. Potrivit acestuia, UNJR nu ar avea mai mult de trei membri activi…

- Parlamentarii polonezi au adoptat, vineri, doua legi conferind Legislativului si Executivului controlul de facto asupra sistemului judiciar, în pofida avertizarilor emise de catre oficialii Uniunii Europene, informeaza BBC News Online. Legile au fost votate în Seim, camera…

- In urma sesizarii formulate de mai multe organizații ale magistraților, judecatorii Consiliului Constituțional au apreciat ca aceasta subordonare este 'conforma Constituției' și ca ea nu afecteaza independența Parchetului. Ei au estimat in verdictul lor ca dispozițiile contestate asigura 'o conciliere…

- Comisia a mai votat ca DIICOT sa elaboreze, anual, un raport de activitate pe care sa-l prezinte și ministrului Justiției, nu doar Consiliului Superior al Magistraturii. O obligatie identica are si DNA, care trebuie sa prezinte, de asemenea, un raport anual ministrului Justitiei si CSM. Majoritatea…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, reia joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si va discuta o noua propunere transmisa de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania catre comisie…