Gazele se scumpesc cu 10%, de la 1 aprilie, pentru aproape 50% dintre romani. Te afli si tu printre ei?

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, joi, 29 martie, preturile pentru gaze la clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri nu se vor schimba decat in cazul clientilor unei companii, care alimenteaza printre altele și…

- Ajunsa celebra pe malurile Dambovitei dupa ce presa tabloida a prins-o in fapt din postura de insotitoare a unor domni bogati, unii chiar casatoriti, Carmen Silvia Badanoiu a fost plasata in functia de expert responsabil supraveghere la Autoritatea de Supraveghere Financiara, adica ASF. Stiti… institutia…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,6 milioane clienti, ANRE a acceptat o crestere a preturilor de 1,2…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Se scumpesc gazele, începând cu 1 aprilie. Majorarea vizeaza doar clientii Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - a aprobat, joi, preturile pentru gazelor la clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri nu se vor schimba decat in cazul clientilor Engie - cu 10%, respectiv cu 20-25 de lei.

- Cetațenii Republicii Moldova vor plati mai puțin pentru gazele naturale iar asta presupune o micșorare de 20%. Diminuarea tarifelor la gazele naturale pentru 2018 a fost discutata și aprobata astazi in cadrul unei ședințe publice la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- Cele mai bune proiecte și programe din educația financiara au fost premiate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la Gala EduFIN, organizata la Palatul Parlamentului. Leonardo Badea, Președintele ASF, a declarat in deschiderea evenimentului ca Autoritatea trateaza cu maxima importanța misiunea…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Un schior nebun la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Foarte puțin le-a pasat de frig tonganilor, o țara fara tradiție in sporturile de iarna, dar mereu exotica. Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al țarii din Oceania, a defilat in port tradițional, la bustul gol și uns cu…

- Autoritatile au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si au observat ca jaful din urma cu cinci ani seamana cu cel de-al doilea furt. In ambele cazuri, hotii au intrat in magazin cu un carucior de copii in care se afla un bebelus. In acest carucior hotii ascundeau hainele furate. Doi dintre…

- Membrii si activistii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) in frunte cu liderul formatiunii, Maia Sandu, au organizat un nou protest marti, 6 februarie, in fata sediului Agentiei Nationale pentru Reglementare Energetica (ANRE). Acestia solicita conducerii institutiei sa micsoreze tarifele la gazele…

- Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti straini. Acestea ”sunt infiintate fara discernamant” si functioneza cu studenti romani.

- O grupare de infractori romani a fost desființata de polițiștii de la Criminalitate Organizata, in urma unei acțiuni coordonata de DIICOT. Trei argeșeni au fost reținuți dupa ce au dat țepe online in 17 țari. Ei au pacalit oameni carora le vindeau tot felul de produse pe care nu le aveau pe diferite…

- Romani care vor sa-si deschida mici afaceri in zona de sud-est a tarii vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 160.000 de lei (circa 34.000 de euro) fiecare, printr-un proiect derulat de Universitatea din Bucuresti si Camera Consultantilor Fiscali, cu inscriere on-line.

- Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pana la 4 milioane de euro pe proiect prin masura II.2 "Investitii productive in acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea de Management…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Circa 8.400 de romani s-au grabit la ghiseele ANAF pana marti de dimineata sa depuna deja controversata Declaratie 600, potrivit Capital.ro. Termenul de depunere este 31 ianuarie, isa autoritatile au batut deja in retragere, cand au observat cate probleme ridica ...

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anunțat declanșarea unei greve, in intervalul orar 12:00 – 15:00. Pe cale de consecința,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, dedicate programului de finantare nerambursabila pentru mici afaceri Start-Up Nation.

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de astazi, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Gazele ii ard la buzunare pe romani in plina iarna. Scumpirea anunțata de ANRE intra in vigoare astazi Gazele naturale pentru populatie se scumpesc incepand de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțata peste noapte de ANRE, ii prinde pe romani descoperiți tocmai cand incepe gerul. Autoritatea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici. Decizia intra in vigoare incepand de astazi, 10 ianuarie 2018, scumpirea fiind operata ca urmare a solicitarilor furnizorilor. ANRE recunoaste implicit…

- Cu cat creste factura la gaz Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6% a pretului final, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul.

- Gazele naturale se scumpesc de astazi cu aproape 10 la suta Gazele naturale livrate populatiei se scumpesc, de miercuri, 10 martie, cu aproximativ 8%. Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie a anuntat ca decizia a fost luata la solicitarea furnizorilor, care achizitioneaza gaze…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6 , procentul fiind diferit de la un furnizor la altul, relateaza Romania TV."Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de…

- Aproximativ 1,5 milioane de romani sunt așteptați la ghișeele ANAF in perioada urmatoare, instituția riscand sa intre in blocaj, potrivit fostului sau președinte din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Aglomerația de la ghișee este generata, potrivit lui Diaconu, de cateva decizii ale Guvernului Tudose,…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Romanii vor scoate, incepand de maine, 10 ianuarie, mai mulți bani din buzunare pentru plata facturilor de furnizare a gazelor naturale. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piața,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energetic a aprobat in urma cu puțin timp noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3 la suta, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, începând de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine în urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie 2018. Difența va fi de 0,68 de bani/kwh. Textul ANRE spune ca in urma analizei efectuate, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care…

- Preturile gazelor naturale pentru populatie vor creste, din data de 10 ianuarie, cu circa 8,3%, urmand ca impactul lunar asupra facturii sa fie de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, astazi, ca incepand de miercuri - 10 ianuarie prețul gazelor naturale pentru populație se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaște furnizorilor un preț de achiziție mai mare cu 8,3%.

- Peste 2 milioane de romani - aproape 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati - poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si Onuta.

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Producatorii romani de rosii in sere si solarii vor putea primi si in anul 2018 ajutoarele nerambursabile de maximum 3.000 de euro fiecare, in cadrul schemei de minimis pentru tomate, cu o valoare totala de 183 milioane lei (circa 40 milioane euro) in acest an, potrivit unei hotarari de guvern publicate…

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- De cand internauții s-au saturat de toata frustrarea expusa public pe Facebook, platforma Instagram a devenit un refugiu in care postarile sunt pozitive și extrem de bogate vizual. Odata cu popularea asta, s-au inmulțit fotografii de strada. Se intalnesc la “Instameet-uri”, posteaza cu hashtag-uri specifice…