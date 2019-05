Gazele româneşti se SCUMPESC atunci când se face cald Daca in luna martie preturile la gazele naturale din productia interna le ajunsesera la pret pe cele care se tranzactionau la hub-ul central european de la Baumgarten din Austria (CEGH-Central European Gas Hub), in aprilie gazul romanesc s-a tranzactionat la preturi cu mult mai mari decat cele de la hub-ul de referinta pentru zona noastra. Potrivit datelor BRM, cea mai lichida platforma de tranzactionare a gazelor din Romania, in aprilie, pretul mediu de tranzactionare a gazelor a crescut semnificativ fata de luna precedenta, si a ajuns la 95,86 lei/MWh, mai mult cu 17% fata de cotatia de la hub-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

