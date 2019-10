Gaze OPRITE pe termen NELIMITAT în București. ORICINE o poate păți: ”Am aflat cu stupoare. Noi am respectat legea!” Locatarii unui bloc din Sectorul 6, la cinci minute de metrou Gorjului, au povestit pentru DC News cum au ramas fara gaze aparent din senin. Au aflat motivul cand au ieșit din bloc cand au vazut pe ușa un anunț al administrației: ”Gazele au fost oprite de Distrigaz. Disconfortul creat este cauzat de apartamentul 87 care a refuzat montarea detectorului de gaze in apartament. Situația va persista pana la data montarii detectorului de gaz și la apartamentul menționat mai sus” - se arata in anunțul administrației blocului. Nu este singurul bloc aflat in aceasta situație,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

