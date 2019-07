Gaze naturale pentru locuitorii unei comune din Gorj!

Locuitorii din comuna gorjeana Rosia de Amaradia vor avea parte in curand gaze naturale. Autoritatile locale au facut demersurile necesare pentru a introduce conducta de gaze in toata localitatea, iar in prezent se lucreaza la studiul de fezabilitate. Conducta va avea aproximativ 52 de km si va fi introdusa in cele sapte sate ale comunei. Autoritatile locale spera sa obtina fonduri guvernamentale deoarece este o investitie de amploare ce nu poate fi sustinuta din bugetul local. Conducerea spera ca lucrarile la aceasta investitie sa inceapa in prima jumatate a anului viitor. Se ia in calcul…