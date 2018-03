Gaze lacrimogene în Adunarea din Kosovo Rezolvarea disputei privind granita cu Muntenegru reprezinta o cerinta fundamentala pentru obtinerea dreptului de calatorii fara viza in statele membre ale Uniunii Europene.



Partidul de opozitiei Vetevendosje este impotriva acordului semnat cu Muntenegru in 2015, sustinand ca aproximativ 8.000 de hectare din teritoriul statului Kosovo vor trebui cedate.



Incercarile anterioare de ratificare a acordului au proteste similare in cadrul parlamentului si la altercatii intre autoritati si manifestantii care protestau pe strada, potrivit Mediafax. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Membrii opozitiei au folosit gaze lacrimogene in cadrul Adunarii din Kosovo, care are loc astazi, pentru a impiedica deputatii sa ratifice un acord de demarcare a granitei din 2015 cu Muntenegru, informeaza site-ul agentiei Reuters.

