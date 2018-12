Gaze? Balonare? Un prahovean a furat 350 kg de carbuni de la firma unde era angajat

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, cu varsta de 42 si 48 de ani, intentionau sa isi faca aprovizionarea cu lemne pentru iarna, taind copaci dintr-o padure din vecinatatea comunei Gohor. Ei au reusit sa taie si sa transporte trunchiurile a zeci de copaci.

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul in care un barbat este acuzat de delapidarea unui companii de taxi din Constanta. Pronuntarea finala va avea loc saptamana viitoare. In actul de sesizare a instantei, document intocmit de procurorii din Parchetul…

- F. T. Nu știm de ce ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, nu promoveaza o inițiativa legislativa prin care hoții prinși la furat lemne, pe langa amenda de rigoare, sa fie obligați sa planteze nu același numar de arbori taiați, ci dublu sau, de ce nu ?, triplu. Mai ales in contextul in care padurarii…

- La data de 16 octombrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Almasu Mare, judetul Alba, ca persoana banuita de savarsirea unui furt, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata la data…

- Un tanar din judetul Vaslui este cercetat penal de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, fiind prins imediat dupa ce furase un motofierastrau. Prejudiciul a fost restituit societatii pagubite. Potrivit IPJ Alba, in 12 octombrie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in…

- Un tanar de 25 de ani a fost reținut, joi seara, dupa ce a intrat de doua ori, in aceasta luna, in incinta unei societați comerciale din Timișoara, de unde a furat bijuterii in valoare de aproximativ 100.000 de lei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, un tanar in varsta…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut, joi seara, dupa ce a intrat de doua ori, in aceasta luna, in incinta unei societati comerciale din Timisoara, de unde a furat bijuterii in valoare de aproximativ 100.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șase barbați cu varsta cuprinsa intre 27 și 45 de ani din Ocna Mureș și Aiud s-au ales cu dosar penal dupa ce au furat, de la o societate comerciala din Jidvei, la care erau angajati, 247 de litri de must. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2018, in jurul orei 21.30, politistii […]