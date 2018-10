Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea radicala palestiniana Jihadul Islamic a anuntat sambata o incetare imediata a tirurilor cu rachete dinspre Gaza asupra Israelului, in urma unei 'medieri egiptene', transmit AFP si dpa preluate de Agerpres. 'Un acord de incetare totala a focului a fost incheiat dupa contacte intensive…

- "Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate de Damasc cu implicarea clara a Gardienilor Revolutiei", armata de elita a Iranului, a declarat purtatorul de cuvant al armatei, Jonathan Conricus. Acesta a avertizat ca riposta israeliana „nu va fi limitata geografic".…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…

- Ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman a ordonat, miercuri, inchiderea a doua puncte de trecere intre Israel si Fasia Gaza, in urma lansarii unei rachete palestiniene impotriva unui oras din sudul Israelului, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Avigdor Lieberman a dispus inchiderea punctelor…

- Liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat joi ca miscarea sa, angajata in conflictul sirian, a reusit sa se doteze cu 'rachete de inalta precizie', in pofida tentativelor Israelului de a-l impiedica in aceasta privinta prin lovituri aeriene efectuate in Siria, relateaza France…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul capitalei…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri asupra unor obiective "teroriste" din Fasia Gaza, ca riposta dupa lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene citate de AFP preluata de Agerpres. Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale…

