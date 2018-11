Gaza: Grupuri palestiniene anunţă o încetare a focului cu Israelul (comunicat) Grupuri palestiniene, printre care miscarea islamista Hamas la putere in Gaza, au anuntat marti seara o incetare a focului cu Israelul incheiata in mod indirect prin mediere egipteana si au indicat ca cer Israelului sa o respecte la randul sau, informeaza France Presse. "Eforturile egiptene au avut ca rezultat o incetare a focului intre rezistenta si inamicul sionist si rezistenta o va respecta atat timp cat inamicul sionist o va respecta", au anuntat aceste grupuri intr-un comunicat comun. Nicio confirmare nu a fost inca obtinuta din partea Israelului, care de obicei se abtine sa comenteze astfel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

