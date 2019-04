Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș se infrunta in etapa cu numarul 5 din play-out. Partida e duminica, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz Metan Vezi AICI statistici + clasamentul LIVE Echipele probabile …

- Poli: Mino – Rus, Gardos, Frasinescu, Badic ("59 - Enoh) – Mihalache, Cioinac – Sanoh, Nascimento ("59 - Semedo), Sin – Burlacu ("72 - Pantiru). Antrenor: Flavius Stoican. Medias: Plesca –Cretu, Larie, Andre Micael, Busu – Fofana, L. Aurelio – Mailat ("80 - Olaru), Caiado ("85 - M. Constantin),…

- Dinamo a fost invinsa in deplasare, 1-2 de Gaz Metan Mediaș, intr-un meci din etapa a doua din play-off. Dinamo a inceput bine meciul, a deschis scorul in minutul 4 prin Papazoglou, dar elevii lui Edward Iordanescu au revenit in joc și au preluat control partidei, introcand scorul prin Rondon, in minutul…

- Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordanescu, a bifat o noua victorie impotriva celor de la Dinamo, scor 2-1 chiar pe terenul mediesenilor, dupa ce elevii lui Mircea Rednic (56 de ani) au condus prin golul marcat de grecul Athanasios Papazoglou. Rondon si Caiado au stabilit scorul final.Fiul…

- Gaz Metan Medias a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa FC Dinamo, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii I. Au marcat Rondon '11, Caiado '58, respectiv Papazoglou '4, potrivit news.ro.Citește și: Guvernul a semnat! Un gigant american anunța o noua afacere intre…

- Gaz Metan Mediaș a caștigat in deplasare cu Hermannstadt, scor 2-0, pe stadionul „Nicolae Dobrin" din Pitești, in prima etapa din play-out. Elevii lui Edward Iordanescu au deschis scorul in minutul 6 prin noul-venit Ionuț Larie, care a trimis perfect cu capul din 10 metri. Pe finalul primei reprize,…