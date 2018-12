Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt i-a mai pus o "piedica" lui Dinamo in drumul spre playoff-ul Ligii I Betano. In primul meci din etapa cu numarul 19, cele doua formatii au incheiat la egalitate, 1-1, dar alb-rosii lui Mircea Rednic puteau obtine cele 3 puncte chiar pe finalul partidei. Dinamo putea...

- FCSB s-a impus la Pitesti, 2-1, in meciul cu Gaz Metan Medias, duminica seara, in ultima partida a etapei a 17-a a Ligii 1 Betano, si ramane in plasa liderului CFR, la doua lungimi distanta. Echipa lui Nicolae Dica a acumulat 34 de puncte, in timp ce campiona en-titre a adunat 36 de puncte, informeaza…

- La Calarași, nou-promovatele Ligii I Betano s-au duelat pentru a doua oara in acest sezon. Daca in partida tur, la Targu Mureș, partida s-a incheiat la egalitate, 1-1, in retur formația lui Vasile Miriuța a reușit sa smulga cele trei puncte și sa se distanțeze de zona retrogradabila. Dupa…

- Concordia Chiajna si Gaz Metan Medias se joaca in aceasta seara de la ora 18:00, in etapa a 14-a a Ligii 1 Betano. Partida poate fi urmarita pe DigiSport, TelekomSport si Look Tv. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Hermannstadt a invins, 2-0, pe Poli Iasi, in etapa 13 a Ligii 1 Betano, dar antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, crede ca echipa sa se poate califica in play-off, chiar daca acum e printre codase, cu 14 puncte.

- Vasile Miriuta (50 de ani) e noul antrenor al celor de la Hermannstadt, formatie cu care a semnat un contract valabil pana vara viitoare, cu posibilitate de prelungire, iar "Tati" e incantat de ce a gasit la Sibiu, scrie Mediafax.Fostul mijlocas central vine pentru a-l inlocui pe Alexandru…

- Directorul sportiv al FCSB-ului, MM Stoica, a avut un discurs dur la adresa rivalilor de la CFR, acuzandu-i ca beneficiaza de ajutorul brigazii de arbitrii. Oficialul vicecampioanei Ligii 1 Betano a dat ca exemplu meciurile ardelenilor cu cei de la Hermannstadt.

- Gaz Metan Medias - U Craiova, 3-2, din etapa a 8-a a Ligii 1 Betano, a fost un meci spectaculos, existand patru lovituri de penalti, trei pentru olteni, una ratata, plus o eliminare. Dar, tribunele stadionului au fost aproape goale. Totusi, presedintele gazdelor, Ioan Marginean, a venit cu...