Stiri pe aceeasi tema

- LIGA 1 ETAPA 1. Iata programul meciurilor si transmiisile TV Liga 1, noul sezon incepe derby-ul Viitorul-Dinamo. Cand se joaca "eternul derby", programul complet al meciurilor Vineri, 12 iulie Ora 18:30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie Ora…

- Tottenham și Liverpool se intalnesc azi, de la ora 22:00, in marea finala a Champions League, care se disputa la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Gaz Metan Mediaș se va duela azi, de la ora 21:00, cu Poli Iași, in runda cu numarul 10 din play-out. liveTEXT de la 21:00 » Gaz Metan Mediaș - Poli Iași Vezi AICI live+statistici ECHIPELE PROBABILE Gaz Metan: Pleșca - V. Crețu, M. Constantin, Larie, Bușu - Fofana, Luis Aurelio - D. ...

- Dinamo și Gaz Metan Mediaș joaca vineri, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a din play-out. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport 1, Look Sport și TV Digi Sport 1. Chiar daca au defilat in meciul cu Hermannstadt și au caștigat cu 4-1, medieșenii nu au parte de liniște…

- Ajax și Tottenham vor juca miercuri, de la ora 22:00, in returul semifinalelor UEFA Champions League. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ajax a caștigat…

- Dunarea Calarași și Dinamo se infrunta in etapa cu numarul 8 din play-out. Partida e sambata, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Calarași - Dinamo Vezi AICI statistici Echipele probabile Calarași: 25. Straton l 26. Enache,…

- Gaz Metan Mediaș și Hermannstadt joaca azi, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 8-a din play-out. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Click AICI pentru liveTEXT + statistici Echipe probabile: Gaz Metan: Pleșca - V. Crețu, M. Constantin,…

- Gaz Metan se va duela cu Dunarea Calarași azi de la ora 18:00, in runda cu numarul 6 din play-out. Meciul va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 18:00 » Gaz Metan - Dunarea Calarași ECHIPELE PROBABILE: GAZ METAN (4-2-3-1): Pleșca, V. Crețu,…