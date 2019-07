Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Mediaș se afla in cantonament in Spania, iar Edi Iordanescu (41 de ani) le lanseaza tot felul de provocari elevilor sai. Fundașul Valentin Crețu (30 de ani) a dezvaluit promisiunea pe care le-a facut-o Iordanescu jr. fotbaliștilor medieșeni: caștiga urmatoarele doua amicale și primesc o zi…

- Spania U21 a caștigat finala EURO 2019 in fața Germaniei U21, scor 2-1. Pentru jucatorii lui Stefan Kuntz a insemnat și prima infrangere a turneului. Finala Campionatului European de tineret la fotbal s-a jucat la Udine, pe „Dacia Arena”, unde au luat parte peste 20.000 de suporteri.

- Spania U21 s-a calificat, joi, în finala Campionatului European de tineret, dupa ce a trecut în semifinale de Franța U21, scor 4-1. Ibericii vor întâlni în ultimul act Germania, potrivit Mediafax. Mateta a deschis scorul pentru francezi, în minutul 16, din penalty,…

- CFR Cluj a reușit sa îi achiziționeze de la Gaz Metan Mediaș pe Luis Aurelio și Mario Rondon, iar în aceasta perioada se pregatesc alte doua mutari spectaculoase în Gruia. Campioana en-titre a pus ochii pe Alexandru Mateiu, jucatorul de la CS Universitatea Craiova, și se…

- Campioana CFR Cluj a rezolvat transferurile lui Mario Rondon (33 de ani) și Luis Aurelio (30) de la Gaz Metan Mediaș. Echipa lui Dan Petrescu ii ia gratis pe cei doi fotbaliști aflați la final de contract cu Gaz Metan. Mai ramane doar ca golgeterul lui Gaz Metan, varful Mario Rondon, și mijlocașul…

- Campionatul Național Universitar al Romaniei la fotbal a redebutat in primavara lui 2015, la inițiativa rectorului UPT. Competiția este organizata de Federatia Sportului Scolar si Universitar din Romania (FSSU), Ministerul Educatiei Naționale (MEN), Federația Romana de Fotbal (FRF) și Universitatea…

- Campioana en-titre la polo, Steaua, a invins si sambata, la Bucuresti, formatia CSM Oradea, cu scorul de 6-4, si are 2-0 la general in finala Superligii Nationale, in care sunt programate cinci partide.Citește și: Suma amețitoare! Cat incaseaza vedeta care a lasat PRO TV pentru Antena 1…

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, s-a calificat joi, in deplasare, in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce a invins formatia BCMU Pitesti, cu scorul de 93-87 (27-30, 63-63, 78-78), in urma a doua reprize de prelungiri, in cea de-a treia partida din cinci programate in sferturile…