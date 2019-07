Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Gaz Metan Medias a invins, marti seara, cu scorul de 2-0 (2-0), campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps, in cea de-a doua partida amicala disputata in cadrul stagiului de pregatire din Spania.

- Campioana en-titre de la Wimbledon, Angelique Kerber, a debutat cu dreptul la noua editie a turneului.Tenismena germana a invins-o in primul tur pe compatrioata sa Tatjana Maria , scor 6-4, 6-3. Partida a durat o ora si 22 de minute.

- ”Naționala” de tineret sub 21 de ani a Spaniei a caștigat Campionatul European de fotbal la acest cenz de varsta, turneu desfașurat in Italia și San Marino. Ibericii au caștigat cu 2-1 finala de la Udine cu echipa Germaniei.

- Campionatul European de tineret și-a inchis ultima fila, iar noua campioana este echipa iberica. Spania U21 a deschis scorul in minutul 7, prin Fabian Ruiz și a marcat din nou in minutul 69, prin Olmo. In minutul 88, Amiri a marcat pentru germani, dar prea tarziu pentru a mai intoarce jucul. Spania…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, si germanca Angelique Kerber se vor infrunta in finala turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Pliskova, campioana in 2017 la Eastbourne, a invins-o in doar 56 de minute pe olandeza…

- Echipa de fotbal Gaz Metan Medias a castigat primul meci amical sustinut in stagiul de pregatire din Spania, 3-0 cu echipa de liga a treia CF Algeciras, potrivit site-ului oficial al clubului de Liga I. Formatia pregatita de Edward Iordanescu s-a impus prin golurile marcate de Moussa Sanoh…

- SIMONA HALEP - PAULA HERCOG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Campioana noastra a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh cu un sec 6-2, 6-0. Romanca, desemnata cap de serie numarul 6 la Eastbourne, s-a impus in doar 54 de minute și și-a luat revansa dupa ce asiatica o invinsese anul trecut in turul…

- Dupa o serie de 7 infrangeri, CS Minaur a reușit o victorie importanta in fața deținatoarei Cupei EHF, SCM Craiova in confruntarea aferenta etapei cu numarul 23 a Ligii Florilor. Partida se anunța una puternica, ambele echipe avand motivații puternice pentru a obține cele 3 puncte puse la bataie. Confruntarea…