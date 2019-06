"A fost o onoare, dar in acelasi timp si o mare responsabilitate pentru mine ca sa co-prezidez Consiliul de Mediu, alaturi de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. Presedintia romana a pus un accent sporit pe avansarea obiectivelor agendei Uniunii Europene privind protectia mediului si schimbarile climatice, in sensul implementarii obiectivelor dezvoltarii durabile si a Acordului de la Paris. Este o mare bucurie pentru noi ca am reusit pe Presedintia romana sa inchidem dosare legislative extrem de importante, precum standardele emisiilor de CO2 la vehiculele grele, Regulamentul pentru…