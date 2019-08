Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important reprezentant ALDE din Guvern, vicepremierul Grațiela Gavrilescu, a transmis miercuri ca Palatul Victoria a adoptat o serie de proiecte importante, printre care proiectul sau de suflet. Mesajul vine in contextul in care in aceasta seara are loc ședința coaliției PSD-ALDE in urma…

- Liderii PSD si ALDE se vor intalni miercuri pentru a discuta situatia coalitiei de guvernare, au precizat surse social-democrate. Potrivit acelorasi surse, intrevederea urmeaza sa se desfasoare incepand cu ora 18.00.Cele doua partide nu se inteleg insa nici in privinta locului in care ar trebui…

- "La inceputul anului, pe fondul discutiilor pentru construirea bugetului, presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a solicitat si aprimit asigurari ca o serie de proiecte majore de investitii, indeosebi in infrastructura, vor primi resurse financiare. Astazi, prin modul in care a fost conceput proiectul…

- Premierul Viorica Dancila i-a convocat, pentru luni la Parlament, pe liderii social-democrați din țara pentru a discuta despre viitorul coaliției de guvernare cu ALDE, au declarat surse politice. Aceasta ședința are loc in contextul in care ALDE negociaza cu Pro Romania pentru formarea unei…

- Decizie de ultima ora a premierului Viorica Dancila. Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de…

- Prim-ministrul Maia Sandu va prezida mâine, 23 iulie, începând cu ora 08:00, sedinta Cabinetului de ministri. Proiectul ordinii de zi poate fi accesat pe site-ul Guvernului. 1 Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii…

- Guvernul a aprobat miercuri bugetul alocat acestei scheme de ajutor de stat, in valoare de 250 de milioane de lei, din care 92 de milioane de lei pentru acest an, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Mediului, transmis AGERPRES. 'Iata ca Romania face inca un pas important catre eco-mobilitate.…

- Schimbarea guvernului este principala dezbatere care se poarta inca de la aflarea rezultatelor de la alegerile europene. PSD s-a clasat pe locul doi, la mica distanta fata de PNL, dar raportat la scorul din 2016 rezultatul a socat. Partidul a pierdut jumatate din procente, iar a doua zi dupa alegeri…