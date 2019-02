Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de specialisti a reusit sa foreze la cea mai mare adancime in Antarctica stabilind un record, insa nu aceasta a fost intentia initiala. Oamenii de stiinta au dorit, de fapt, ca prin forarea sub calota de gheata sa poata anticipa modul in care zona va raspunde in urmatorii ani la schimbarile…

- Echipa de arheologi, condusa de Jeni Tankova, de la Muzeul de Arheologie din Plovdiv, a facut o descoperire care ar putea ajuta la a intelege cum functiona orasul si cum era organizat. Cercetatorii au gasit sase structuri, cu zone rezidentiale decorate luxos pentru trupele care ocupau orasul,…

- Specialistii de la Penn State au descoperit, printr-un nou studiu, ca un antioxidant natural, gasit in tarațele de cereale, ar putea fi utilizat pentru conservarea produselor alimentare pe o perioada mai indelungata, inlocuind antioxidantii sintetici utilizati in prezent de industria alimentara, potrivit…

- Fibroblastele dermice sunt celule specializate, localizate adanc in piele, care genereaza tesut conjunctiv si ajuta pielea sa se recupereze cand ne ranim. Unele fibroblaste au capacitatea de a se transforma in celule grase, care se afla sub derma, oferind pielii un aspect plin si tineresc, dar acestea…

- Pentru ca tomatele obișnuite nu au cautare iarna, Marinela Vana, o absolventa de Psihologie, a cultivat un lot special de roșii cherry, pentru sarbatorile de iarna. Le-a vandut imediat pentru ca, spune ea, roșiile cherry din Oltenia sunt mai gustoase decat cele din strainatate. Marinela Vana are 32…

- Fenomenul numit popular „ploaie de stele" se produce cand Pamantul traverseaza o zona unde sunt cantitati mari de praf lasate in urma de asteroidul Phaethon descoperit in 1983. Phaethon, care masoara 5,10 kilometri, se apropie de Soare la 1,4 ani, iar la contactul cu atmosfera particulele…

- Oamenii din aceasta zona s-au trezit ca ninge cu zapada galbena. Pe cat de bizar, fenomenul are o explicatie simpla, spun meteorologii. Un vant puternic a lovit o furtuna de nisip care s-a combinat cu o furtuna de zapada și astfel s-a creat un strat de zapada galbena. Totul pare acoperit in…

- O echipa formata din cercetatori de la Oxford, Universitatea din Boston si Universitatea din Agder (Norvegia) au publicat un studiu in care folosesc inteligenta artificiala pentru a simula societatea umana cu scopul de a intelege mai bine cauzele conflictelor religioase. Bazandu-se de teoriile…