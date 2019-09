Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv National al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale, au precizat pentru AGERPRES surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi,…

- Dupa retragerea lui Eugen Teodorovici din cursa interna din PSD pentru desemnarea candidatului la prezidențiale, un alt doritor iese din concurs.Mihai Fifor se va retrage din cursa și o va susține pe Viorica Dancila pentru a fi desemnata candidat PSD la prezidențiale, potrivit Digi24.…

- Conducerea PSD se reuneste martea viitoare, la Palatul Parlamentului, pentru a decide propunerea de candidat la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat in cadrul unui congres al partidului anuntat pentru data de 3 august, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. Aceleasi…

- Reprezentanții USR au transmis ca, in incercarea de a acoperi „gaura uriașa la bugetul de stat”, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici nu a menționat ca taxa de solidaritate, aplicata la un prag de 10.000 de lei, va viza maximum jumatate din pensiile speciale, iar celelalte vor ramane intregi.„Cu…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- Președintele PSD Viorica Dancila a dat semnalul astazi ca este pregatita sa intre in lupta pentru Cotroceni, spunand ca nu exclude o candidatura la prezidențiale, daca partidul i-o va cere. „Daca nu exista o alta opțiune, daca partidul imi va cere, nu voi face un pas inapoi, dar opțiunea mea…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Dupa Congresul PSD s-a intrat in linie dreapta pentru alegerile prezidențiale și in partid au inceput sa se creioneze mai multe idei:1. PSD este dispus sa accepte un candidat din afara partidului In discuțiile dintre șefii PSD, la care a participat și Viorica Dancila, s-a avansat foarte…