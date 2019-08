Gaură record în bugetul țării. Avem cea mai mare diferență între venituri și cheltuieli din ultimii 9 ani Gaura record in bugetul țarii. Avem cea mai mare diferența intre venituri și cheltuieli din ultimii 9 ani Bugetul a inregistrat o gaura record pentru primele șapte luni din acest an. Datele publicate de ministerul Finanțelor arata ca avem cea mai mare diferența intre cheltuieli și venituri din ultimii 9 ani. Cel mai mult s-au mărit cheltuielile cu salariile, pensiile și întreținerea administrației, în timp ce colectarea veniturilor nu a reușit nici măcar să țină pasul cu creșterea consumului, potrivit consultanților fiscali. Exact… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

