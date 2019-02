Gaură în asfalt, tunel secret. Știrea face înconjurul lumii (VIDEO) Ceea ce parea o gaura banala in asfalt s-a dovedit a fi un tunel secret care ducea spre o banca. Evenimentul s-a produs in Pembroke Pines, din Florida, dupa ce angajații de la drumurile publice au raspuns unei sesizari legate de apariția unei gropi, langa banca Chase. Tunel lung de 45 de metri Tunel lung de 45 de

Odata ajunși la fața locului, oamenii au descoperit ca gaura din asfalt era, de fapt, un tunel lung de 45 de metri, in interiorul caruia se afla un generator mic de curent electric și un cablu.

