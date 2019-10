Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii, pe unde radiatia ultravioleta nociva de la Soare patrunde in stratosfera, s-a micsorat foarte mult, fiind in prezent mai mica decat atunci cand a fost descoperita, in anii '80, conform unui material publicat marti de Live Science.



De obicei, in aceasta perioada a anului, gaura din stratul de ozon - un strat format din molecule ce contin trei atomi de oxigen - creste pana ajunge la o suprafata de 20 de milioane de kilometri patrati, o suprafata mai mare decat Rusia, conform NASA. Insa, vremea neobisnuit de calda din emisfera sudica,…