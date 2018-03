Stiri pe aceeasi tema

- Seful Legislativului a mentionat ca si-ar dori ca Articolul 13 din Constitutie sa fie modificat. Asta chiar daca Marian Lupu, colegul sau de partid, crede contrariul. Declaratiile au fost facute la Interviurile Telejurnalului, de la TVR Moldova, realizata de jurnalistul Vitalie Gutu.

- Au trecut mai bine de doua luni si jumatate de cand Fiscul ar fi trebuit sa inceapa restituirea taxa auto proprietarilor de masini care au achitat-o. Pana luni, 19 martie 2018, nu a primit nimeni nici un ban. Ne-am interesat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor despre…

- Anesteziat de-un somn ca de plumb; cu moralul prabușit de vremea urata, zic sa ies din oraș, sa mai schimb atmosfera… Contrar mersului națiunii, indrept farurile mașinii catre Vest, cap-compas Orșova… Singurul obiectiv turistic real: Sfanta Manastire Sfanta Ana, ctitoria marelui jurnalist Pamfil Șeicaru……

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- „Un spectacol de muzica populara cum nu s-a mai vazut in Romania”. Așa a prezentat primarul Constantin Toma spectacolul folcloric „Din suflet romanesc”, care va avea loc sambata, 17 martie, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor din Buzau. Evenimentul va reuni pe aceeași scena unele dintre cele mai mari…

- Nicio alta ocazie nu reușește, probabil, sa reuneasca, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu”, mai mulți reprezentanți ai literaturii, politicii, invațamantului și artei plastice buzoiene, așa cum se intampla in luna martie a fiecarui an. Motivul il constituie expoziția anuala a artistului Valeriu Șușnea,…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a lamurit "expulzarea" temporara a lui Alexandru Ionița la "satelitul" din Liga 3-a, dar da asigurari ca mijlocașul de 23 de ani nu are nicio problema și va deveni rapid un om de baza in "Gruia". "Ionita nu are nicio problema de vreun fel, nici de sanatate,…

- Omul de stiinta sustinea ca acestea nu ar produce disparitia totala a informatiilor despre o particula pe care “o inghit”. “Gaurile negre nu sunt chiar atat de negre pe cat par. Si nu sunt inchisorile vesnice pe care ni le imaginam. Particulele pot sa scape dintr-o gaura neagra si, totodata, pot iesi…

- Revoluția spațiilor publice din Cluj. In 2005 orasul nu nu avea nici un metru patrat de spațiu pietonal Revista de arhitectura și cultura urbana Zeppelin face o radiografie a modului in care spațiile publice din Cluj-Napoca au fost transformate in ultimii 15-20 de ani. Punctul de plecare: anul 2005,…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- O pasarela metalica de circa 10 tone aflata in zona unor conducte de termoficare a Ploiestiului care traverseaza calea ferata s-a prabusit, miercuri dimineata, in apropierea Garii de Vest. Primele informatii sunt ca pasarela, veche si extrem de degradata, cu gauri mari provocate de rugina, ar fi cazut…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.

- „La ora actuala majoritatea cartofilor sunt adusi din import pentru ca producatorii nu au spatii de depozitare. Fara spatii de depozitare, vara cartofii se strica, iar iarna ingheata“, spune Peter Kiss, proprietarul fermei de cartofi Solfarm din judetul Covasna. La un consum mediu anual pe cap de…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Pare joc, cand e chiar o constatare Nu e prima oara cand descoperim „cuvantul din cuvant” și dam astfel crezare teoreticienilor semnului lingvistic ca literele alcatuitoare ale unui lexem se regasesc in structura altuia, intr-o ordine aleatorie. Primele exemple vin din literatura ultimelor doua milenii,…

- Statul a pierdut peste 7 miliarde de lei din exploatarea gazelor naturale pe teritoriul Romaniei. Motivul este ca redeventele pentru aceste resurse au fost calculate timp de sase ani cu un pret de referinta care nu a mai fost modificat din 2008. Acum, vor dublarea acestui tarif, fapt ce ar putea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Centenar: Muzeul Etnografic al Transilvaniei ofera acces gratuit pentru fiecare al 100-lea vizitator Muzeul Etnografic al Transilvaniei lanseaza programul "Bilete de Centenar", prin care ofera acces gratuit fiecarui al 100-lea vizitator. Proiectul a fost lansat joi si se va derula pe parcursul…

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Kamara, primele declarații despre casnicia cu Oana și relația cu Madalina. Dupa ce tanara in varsta de 24 de ani a facut primele declarații despre iubirea lor , in direct la tv, a venit randul artistului sa spuna cum stau lucrurile. Kamara și Oana sunt separati de 6 luni, insa cei doi locuiesc in continuare…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- Deja unu din zece clienti casnici si-a schimbat furnizorul sau a optat pentru un abonament de energie croit pe nevoile sale, procentul urmand sa creasca, potrivit specialistilor din piata. La finalul primelor trei trimestre de anul trecut, CEZ Romania, unul dintre cei mai mari furnizori de energie de…

- Procesul in care fostul ministru al Finanțelor Publice, Darius Valcov, este judecat pentru infracțiuni de corupție, a fost reluat, marți, la Tribunalul Gorj. In ziua in care instanța ar fi trebuit sa analizeze masurile si exceptiile dispuse de judecatorul de camera preliminara, magistratul…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Ziua si tramvaiul intepenit pe sine, la Timisoara. Garniturile care se blocheaza in timpul curselor par sa devina ceva obișnuit in Timisoara. In ultima perioada, timișorenii au semnalat, postand fotografii pe rețele de socializare, cum tramvaie Armonia, refacute de Societatea Publica de Transport Local…

- UPDATE (15:05) Și-a sistat activitatea punctul de trecere Basarabeasca-Vinogradovka. Astfel, șase puncte de trecere, situate in partea de sud a țarii, nu sunt funcționale. Motivul ar fi sulurile de zapada formate si rafalele puternice de vant, in special pe partea ucraineana. (11:40) Postul vamal ”Giurgiulești…

- Laureatul celui de-al 27-lea Premiu Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, acordat la Botoșani pentru anul 2017, este Aurel Pantea. Academicianul Ion Pop, reprezentantul Juriului: „Sunt onorat ca s-a nimerit sa citesc eu acest proces-verbal. Juriul nu a ales cu foarte multa ușurința,…

- Panica in Statele Unite! Motivul?- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09…

- O fosta bona, abuzata de fostul medic al echipei de gimnastica a SUA, Larry Nassar, i-a spus acestuia la tribunal: „Esti un pradator dezgustator", informeaza BBC.Kyle Stephens a fost prima dintre cele aproape 100 de femei care au depus marturie in aceasta saptamana impotriva doctorului de…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Pro TV. Un singur canal de televiziune ia aproape jumatate din piața. Estimarea Paginademedia.ro arata incasari din publicitate in 2016 de 110-115 milioane de euronumai pentru Pro TV. O creștere fața de 2016, cand erau aproximativ 100 de milioane de euro. De notat și o creștere a prețului publicitații…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Dosarul penal deschis pe numele tinarului care, in timpul unei petreceri intr-un local din capitala, și-a scos arma din buzunar și a tras de citeva ori in aer, a fost clasat de procurori. Motivul invocat - nu este clar daca in imagini apare anume tinarul pe numele caruia a fost deschis dosarul penal.…

- Angajatii WebDigital au lucrat in ultimul an si jumatate (17 luni) doar patru zile pe saptamana (lunea libera), iar conducerea firmei este multumita de rezultate, dar a decis ca in 2018 sa se lucreze program normal, de cinci zile pe saptamana, urmand ca in 2019 sa revina la schema de patru zile .

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- BREAKING NEWS Deputat de Cluj, lovit de masina. Era pe bicicleta Deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) a fost lovit de o masina pe strada Campului din Cluj-Napoca. Parlamentarul se afla pe bicicleta. Adrian Dohotarul a povestit pe Facebook incidentul: "Am tras una din cele mai mari sperieturi…

- Din seria ”unde dai și unde crapa”, modificarile aduse Legii Educației schimba ziua de leafa pentru toți cei care lucreaza in invațamant. Incepand cu luna ianuarie 2018, personalul din Educație va primi salariul pe 14 a fiecarei luni, cu pana la 10 zile mai tarziu decat pana acum. Motivul sta intr-un…

- „Vedem foarte clar ca scade nivelul de clorofluorocarburi din gaura de ozon si ca diminuarea ozonului este mai mica datorita acestui fapt", a spus Susan Strahan, de la Goddard Space Flight Center al NASA, intr-un comunicat citat de Euronews. Studiul, bazat pe informatii oferite de satelitul Aura, este…

- Amanta lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul este legat de faptul ca i s-a reprosat faptul ca a distrus casnicia de 20 de ani pe care vedeta trustului Intact, Dana Grecu, o cladise cu Bogdan Grecu.

- La doar cinci ani de la reinființare, FC Ripensia Timișoara a reușit un mic miracol in 2017. Roș-galbenii au obținut accesul in eșalonul secund și au fost chiar lideri in primele runde. Primele probleme dintr-un lot oricum subțire valoric au avut insa impact de-a lungul toamnei. Tehnicianul Remus Steop…

- UPDATE Un grav accident de circulație s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN2E85, in zona Crucea Comisoaiei. Din primele informații, este vorba despre un autoturism rasturnat, evenimentul soldandu-se cu cinci victime – patru adulți și un copil. Din primele date, șoferul mașinii, o Dacia Logan, ar fi…