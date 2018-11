Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta toamna, vedetele Antena Stars au lasat deoparte gandurile de vacanta si s-au reunit pe platourile de filmare, de data aceasta o locatie exclusivista – un club extravagant din nordul Capitalei, unde au inregistrat noul promo al statiei.

- Lansarea romanului de ficțiune „Spitalul de suflete” al Dianei Farca, are loc sambata, 29 septembrie, ora 17:00, la „Jolie Bistro”. Evenimentul cuprinde un minirecital la chitara, cu instrumentistul Sorin Badin și o sesiune de autografe. Vor vorbi Diana Farca și prefațatorul, Prof. Univ. Dr. Sorin Ciutacu,…

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Evenimentul are loc în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT). Un adjudecator al Guinnes World Records va fi în Piata Unirii pentru a verifica momentul în care Clujul ar putea obține noul titlu Guinnes World Records la secțiunea „Most people in a reading…

- Mai sunt doar cateva zile pana la lansarea noilor iPhone-uri de la Apple, asa ca am decis sa facem o scurta recapitulare a tuturor informatiilor pe care le avem la dispozitie inainte de lansarea acestora. Se pare ca vom primi trei modele noi...

- Anul școlar incepe cu multa veselie la VIVO! Cluj-Napoca! Centrul comercial din inima Transilvaniei lanseaza in luna septembrie campania ”Back to School”. Colecții noi, rechizite colorate și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ultimele trei zile, vineri 24 august, sambata 25 și duminica 26, vor veni cu obișnuitul Picnic Festival, dar și cu o serie de evenimente speciale. Vineri, pe 24 august, de la ora 19, la Picnic vor urca pe scena Iuliana Beregoi și Proconsul, iar Parcul Reconcilierii va fi gazda pentru un concert al Filarmonicii…

- Sonda Parker a NASA, cel mai rapid obiect fabricat de om, care are ca misiune traversarea atmosferei Soarelui si descoperirea secretelor furtunilor solare, a fost lansata cu succes duminica, de la baza spatiala Cape Canaveral din Florida, SUA, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Sonda a fost…